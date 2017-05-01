﻿ В Гродно умер единственный в Беларуси хранитель старейших в Европе башенных часов Иосиф Ясюкевич. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно умер единственный в Беларуси хранитель старейших в Европе башенных часов Иосиф Ясюкевич

02.05.2017 10:49 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бессменный хранитель старейших в Европе башенных часов Иосиф Ясюкевич умер в Гродно, сообщает «СБ Беларусь Сегодня».


Фото: belchas.by

Старинные часы, расположенные под сводами гродненского костела Святого Франциска Ксаверия, поражают воображение не только возрастом, но и своими параметрами — диаметр циферблата превышает два с половиной метра, а длина часовой стрелки равна метру.

Уникальные старинные часы времен средневековья, чей возраст превышает 500 лет, были реставрированы и полностью восстановлены в 1989 году. Часовых дел мастер Ясюкевич изготовил тогда из металлических шайб две гири, 70-килограммовая отвечает за ход механизма, а более массивная 150-килограммовая — приводит в действие установку для боя часов: каждые 15 минут над центральной частью Гродно раздается звон. И с тех пор ежедневно, в течение 28 лет, в летний зной и зимнюю стужу, хранитель часов поднимался по узкой винтовой лестнице в башню костела на высоту около 60 метров — почти за три десятилетия 132 ступеньки были изучены Иосифом Ясюкевичем до малейшей выбоины и трещинки.

Теперь Иосиф Ясюкевич ушел в вечность, а дело его жизни продолжат ученики.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 лет, в летний зной и зимнюю стужу, хранитель часов поднимался по узкой винтовой лестнице в башню костела на высоту около 60 метров - почти за три десятилетия 132...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Падарожжа дылетанта" у мястэчка Сіроціна - вёску з Магдэбургскім правам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика