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В Гродно умер единственный в Беларуси хранитель старейших в Европе башенных часов Иосиф Ясюкевич
02.05.2017 10:49 — Новости Культуры | Tut.by
Бессменный хранитель старейших в Европе башенных часов Иосиф Ясюкевич умер в Гродно,
Уникальные старинные часы времен средневековья, чей возраст превышает 500 лет, были реставрированы и полностью восстановлены в 1989 году. Часовых дел мастер Ясюкевич изготовил тогда из металлических шайб две гири, 70-килограммовая отвечает за ход механизма, а более массивная 150-килограммовая — приводит в действие установку для боя часов: каждые 15 минут над центральной частью Гродно раздается звон. И с тех пор ежедневно, в течение 28 лет, в летний зной и зимнюю стужу, хранитель часов поднимался по узкой винтовой лестнице в башню костела на высоту около 60 метров — почти за три десятилетия 132 ступеньки были изучены Иосифом Ясюкевичем до малейшей выбоины и трещинки.
Теперь Иосиф Ясюкевич ушел в вечность, а дело его жизни продолжат ученики.
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8 лет, в летний зной и зимнюю стужу, хранитель часов поднимался по узкой винтовой лестнице в башню костела на высоту около 60 метров - почти за три десятилетия 132...
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