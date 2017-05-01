Бессменный хранитель старейших в Европе башенных часов Иосиф Ясюкевич умер в Гродно, сообщает «СБ Беларусь Сегодня».



Фото: belchas.by

Старинные часы , расположенные под сводами гродненского костела Святого Франциска Ксаверия, поражают воображение не только возрастом, но и своими параметрами — диаметр циферблата превышает два с половиной метра, а длина часовой стрелки равна метру.

Уникальные старинные часы времен средневековья, чей возраст превышает 500 лет, были реставрированы и полностью восстановлены в 1989 году. Часовых дел мастер Ясюкевич изготовил тогда из металлических шайб две гири, 70-килограммовая отвечает за ход механизма, а более массивная 150-килограммовая — приводит в действие установку для боя часов: каждые 15 минут над центральной частью Гродно раздается звон. И с тех пор ежедневно, в течение 28 лет, в летний зной и зимнюю стужу, хранитель часов поднимался по узкой винтовой лестнице в башню костела на высоту около 60 метров — почти за три десятилетия 132 ступеньки были изучены Иосифом Ясюкевичем до малейшей выбоины и трещинки.

Теперь Иосиф Ясюкевич ушел в вечность, а дело его жизни продолжат ученики.