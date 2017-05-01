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Жительница США нашла записку от "китайского заключенного" в купленной сумочке

02.05.2017 12:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Жительница города Сиерра Виста (штат Аризона) Лора Уоллес заявила, что ее свекровь нашла в купленной сумочке записку от «китайского заключенного». Автор в письме пожаловался на нечеловеческие условия и сверхурочную работу.


Лора Уоллес (справа) и ее свекровь с купленной сумочкой и запиской. Фото из личного профиля Лоры Уоллес на фейсбуке

Покупку Уоллес сделала в местном магазине сети Walmart. Позже она обнаружила в одном из отделении сумочки сложенную записку, написанную на китайском языке. Женщина попросила знакомого перевести сообщение. Оказалось, что в нем описывается жизнь заключенных в тюрьме китайского района Гуанси. По словам автора записки, им приходится хуже, чем «лошадям, коровам и свиньям» в Америке.

Уоллес попросила посмотреть письмо еще двоих человек, говорящих по-китайски, которые подтвердили правильность перевода.

Как утверждается в записке, «заключенные в тюрьме Иншань в Гуанси, Китай, работают по 14 часов в день без перерывов, до 12 ночи. А кто не успел закончить работу к этому времени — того избивают.

Еда без масла и соли. Каждый месяц босс платит заключенным 2 тысячи юаней [около 265 евро], но если они заболели и нуждаются в лекарствах, то их стоимость вычитается из зарплаты. Быть заключенным в Китае — хуже, чем быть лошадью, коровой, овцой, свиньей или собакой в США".

Жительница Аризоны отметила, что решила рассказать о записке СМИ, чтобы «привлечь внимание» к ситуации и как-то помочь автору. По ее словам, она не винит в случившемся сеть Walmart.

Представители Walmart отказались комментировать записку, поскольку нельзя подтвердить, что ее действительно написал китайский заключенный, сделавший сумочку. Однако, по их словам, добровольный труд является одним из главных условий для поставщиков компании.

 
 
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Жительница города Сиерра Виста (штат Аризона) Лора Уоллес заявила, что ее свекровь нашла в купленной сумочке записку от "китайского заключенного". Автор в письме...

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