

Все мы хотим быть здоровыми, полными сил и позитива, однако при современном ритме трудно вести ту жизнь, на которую рассчитан наш организм. Физическая активность, низкокалорийный и одновременно богатый питательными веществами рацион — вот основные принципы профилактики многих болезней и главные условия улучшения качества жизни.

Предпочтения в еде и способах ее приготовления большинства людей обусловлены скорее социальным уровнем и семейными традициями, нежели соображениями здорового питания. К сожалению, наименее полезная пища является самой дешевой и калорийной. К тому же ее гораздо проще найти в магазинах, чем цельнозлаковые, свежие и органические продукты.

Чтобы наш организм получал все необходимые питательные вещества каждый день, специально разработана серия Вэлнэс. Это настоящий прорыв в диетологии и нутрициологии. Поклонники Вэлнэс, появившегося на рынке недавно, обрели прекрасное самочувствие, стройность и уверенность в себе.

— Вся продукция Вэлнэс полностью натуральная, не содержит вредных трансжиров, искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов и ГМО, — говорит индивидуальный предприниматель Жанна Мартынович. — Все растения, используемые в качестве сырья, отмечены международными сертификатами качества. Вэлнэс удобен и прост в применении, при этом подходит и помогает практически всем — как взрослым, так и детям.







Натуральные ингредиенты в оптимальном сочетании содержатся в уникальном продукте коктейлях “Нэчурал Баланс”. Они уменьшают чувство голода и тягу к сладкому, являются источником высококачественной Омеги-3. Клинически доказано, что употребление данных коктейлей, обладающих натуральным вкусом, способствует снижению веса.

Основную массу продуктов, которые мы потребляем помимо воды, составляют углеводы, жиры и белки. При этом самым важным из них является белок. Он составляет до 70 процентов сухого вещества клетки и отвечает за структуру всех тканей.







В супах “Нэчурал Баланс” высокое содержание белка обеспечивается тремя растительными компонентами — белками горошка, сои и картофеля. В этой комбинации они дают организму необходимый набор аминокислот. Супы, как, впрочем, и коктейли, очень полезны для дополнения питания подростков, спортсменов, вегетарианцев, а также людей, соблюдающих религиозные посты.







Богаты белком (около 20%) и клетчаткой (около 10%) и батончики “Нэчурал Баланс”. Для сравнения, в одном таком батончике столько же клетчатки, сколько содержится в порции овсянки, белка — в порции омлета, жиров — в чайной ложке растительного масла, углеводов — в одном апельсине. А по калорийности он сопоставим с горстью орехов или двумя стаканами обезжиренного молока — всего 150 калорий. Благодаря всему этому батончики являются прекрасным вариантом для перекусов в течение дня. Как видим, и сладкое может быть полезным.

Научно доказано, что путь к здоровью и долголетию лежит через ограничение калорийности рациона и прием жизненно важных микронутриентов — витаминов, минералов, антиоксидантов и других веществ растительного происхождения.







Полный набор мультивитаминов и минералов, необходимых каждый день для женского и мужского здоровья, и высококачественный рыбий жир содержит бьюти-комплекс “Вэлнэс Пэк”. Кроме того, в его состав входит и астаксантин — мощный антиоксидант уникального антивозрастного действия. Он является ключевым элементом защиты клеток нашего организма от окислительного стресса и преждевременного старения. Установлен целый ряд положительных эффектов его воздействия — улучшение состояния кожи (полезен страдающим экземой, псориазом и другими заболеваниями) и защита от повреждения ультрафиолетом, повышение остроты зрения, увеличение мышечной силы и выносливости, укрепление сосудов.

Поступление питательных веществ, необходимых для здоровых волос и крепких ногтей, обеспечивает уникальная формула нутрикомплекса для волос и ногтей. Он богат L-цистеином (50 мг), а также содержит антиоксиданты молодых зеленых яблок, аминокислоты, витамин С и железо. В результате его приема в течение месяца волосы отрастают примерно на 1 см, а ногти — на 3 мм. Нутрикомплекс не вернет выпавшие волосы, но, если принимать его регулярно, приостановит их выпадение в дальнейшем.







Огромное значение для растущего организма имеют “Омега-3″ и комплекс “Мультивитамины и минералы” для детей. Содержащиеся в рыбьем жире полинасыщенные жирные кислоты, такие как ЭПК и ДГК, необходимы для развития мозга и органов зрения. Витамины и минералы поддерживают стабильную работу иммунной системы, укрепляют мышцы, придают энергию, обеспечивают здоровое развитие всех тканей, включая кости, зубы, центральную нервную систему и органы зрения.







К слову, есть программа “ВэлнэсЛайф + твоя жизненная энергия”, ориентированная на всестороннее поддержание здоровья и улучшение образа жизни, и “ВэлнэсЛайф + твой идеальный вес” для полного решения проблемы лишнего веса. Они включают в себя комплекс продукт Вэлнэс.

— Лично для меня важным аргументом для включения продукции Вэлнэс в свой ежедневный рацион стало то, что она помогает не только сохранять здоровье, но и продлевает молодость, — замечает Жанна Мартынович. — Я женщина, и поэтому особенно радуюсь этой возможности. Ведь это так прекрасно — хорошо себя чувствовать и отлично вы-глядеть, высыпаться, быть энергичной и активной, много успевать и получать максимум от жизни. Кстати, каждую субботу в павильоне №18 центрального рынка в Толочине я даю консультации по применению продукции Вэлнэс. Начало встреч в 12 часов. Кроме того, можно обратиться ко мне и индивидуально по телефонам: 8-029-679-94-15 (Velcom), 8-029-812-67-43 (МТС).

Игорь СНАРОВ.

Наталья Антонова, г. п. Коханово: — Мне 38 лет, являюсь матерью двоих детей. Для меня продукция Вэлнэс — это возможность помочь им расти здоровыми и правильно развиваться.

Не секрет, что жизнь подростка очень насыщена — школа, дополнительные занятия в различных кружках и секциях. Все это требует много сил и энергии, поэтому полноценное питание очень важно. В рационе своей 15-летней дочери я активно использую Омега-3, это обеспечивает ее растущий организм необходимыми элементами.

Кроме того, для укрепления иммунитета дочери и профилактики простудных заболеваний, что особенно актуально в осенне-зимний период, прибегаю к комплексу мультивитаминов и минералов для женщин, который можно принимать с 14 лет. Как результат, ни одного пропуска занятий за полугодие.

Младшему сыну всего 11 месяцев, и появлению второго ребенка спустя столько лет я благодарна в том числе “Вэлнэс Пэк” и нутрикомплексу. Как показывает практика, женщинам в возрасте иногда нужно просто скорректировать рацион своего питания, чтобы снова ощутить радость прикосновения маленьких ручек, услышать счастливый смех малыша.

Ирина Пикулик, г. Толочин: — Прекрасно понимаю, что организму нужны витамины и добавки, поэтому с 2010 года без перерывов я принимаю “Вэлнэс Пэк”. Это уникальный продукт, в котором идеально сбалансирован комплекс незаменимых веществ. В результате я стала чувствовать себя значительно лучше, меньше уставать и подвергаться простудным заболеваниям. Рекомендую всем женщинам попробовать “Вэлнэс Пэк”. Он незаменим для женщин в возрасте, поможет им заметно улучшить самочувствие. И не стоит экономить на себе и своем здоровье.

Анна Кубарская, г. Толочин: — Принимаю “Вэлнэс Пэк” уже около года. При этом стараюсь употреблять его в первой половине дня, так как витамины придают энергии. Достоинства продукта в том, что его ингредиенты прекрасно усваиваются, не перегружают почки и печень, не вызывают аллергии. После употребления “Вэлнэс Пэк” у меня появилась легкость в теле, снизилась утомляемость, улучшился сон. Данный комплекс однозначно укрепляет иммунитет, и я очень довольна результатами.

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