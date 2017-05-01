Американская рок-группа Eagles подала иск против владельцев отеля в Мексике за использование без разрешения названия Hotel California, одной из самых известных песен группы, сообщает Reuters .

Представители группы отмечают, что владельцы Todos Santos Hotel вводят граждан США в заблуждение, что отель связан с группой Eagles и, среди прочего, что именно он мог вдохновить музыкантов на написание песни. Также указывается, что владельцы отеля распространяют различную сувенирную продукцию, связанную с группой.

Hotel California — заглавный трек с одноименного альбома 1976 года, он получил премию «Грэмми» в 1977 году как запись года.