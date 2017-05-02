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Принц Уильям потребовал с таблоидов 1,6 млн долларов за фото жены топлес

03.05.2017 06:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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Британская королевская семья потребовала с двух французских таблоидов полтора миллиона евро компенсации из-за публикаций, на которой жена принца Уильяма Кейт сфотографирована топлес.


Фото: Reuters

Об этом во время рассмотрения иска о нарушении права на частную жизнь во Франции рассказал адвокат ответчиков.

Французский таблоид Closer и газета La Provence в сентябре 2012 года опубликовали снимки, на которых герцогиня Кембриджская снята с обнаженной грудью у плавательного бассейна. Фотографии были сделаны во время отдыха герцога и герцогини Кембриджских в замке во Франции в гостях у двоюродного дяди Уильяма лорда Линли.

Публикации вызвали массовое возмущение в Британии, британские СМИ принципиально отказались их публиковать.

Королевская семья также была разгневана публикацией снимков и инициировала судебное разбирательство.

По обвинениям в нарушении права на личную жизнь перед французским судом предстали шесть человек, причастных к публикации снимков, среди которых редактор Closer, издатель La Provence и фотографы.

Как передает Франс пресс, адвокат ответчиков Пол Альберт Ивейнс настаивал, что снимки представляли пару «в положительном образе» и критиковал «англосаксонскую аргументацию о возмещении ущерба».

Редактор журнала Closer Лоранс Пио ранее настаивала, что не видит вреда в публикации фото, добавив, что их «никак нельзя назвать шокирующими».

По словам адвоката герцога и герцогини Кембриджских, публикация фотографий стала особенно тяжелой для принца Уильяма, учитывая как папарацци преследовали его мать — принцессу Диану, пишет Франс пресс.

Многие считают, что папарацци отчасти виновны в смерти Дианы, так как водитель ее машины в момент аварии ехал на большой скорости, чтобы оторваться от репортеров.

 
 
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По словам адвоката герцога и герцогини Кембриджских, публикация фотографий стала особенно тяжелой для принца Уильяма, учитывая как папарацци преследовали его...

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