На сцене Гомельского облдрамтеатра 10 мая состоится премьера спектакля «Чума». Ставит трагикомедию молодой режиссер Андрей Шидловский, это его третья работа. Постановка откроет гомельскому зрителю малоизвестную пьесу Якуба Коласа «Антось Лата», пишет еженедельник « Советский район ».





Пьеса поставлена на белорусском языке, авторский текст остался практически без изменений. Потому что это произведение, уверен режиссер, сегодня так же актуально, как и век назад. Пьеса Якуба Коласа «Антось Лата» юбилейная, в этом году ей исполняется сто лет. Она поднимает проблематику алкоголизма и у автора обозначена как социально-психологическая драма. В режиссерской версии это трагикомедия.

Текст пьесы случайно попал к режиссеру в виде отсканированных страниц из сборника произведений Якуба Коласа. Сам сборник находится в библиотеке Могилевского государственного университета имени Кулешова. Последний раз «Антося Лату» ставили в Мозырском драмтеатре больше 10 лет назад. А до этого постановки были только в 1920-х годах.

— «Чума» не показывает, что алкогольные напитки — зло. Она о человеческой слабости. Ведь не вино и водка виноваты в том, что человек разрушает собственную жизнь и жизнь близких. Он сам несет ответственность. При этом мы отошли от бытового решения. В спектакле даже есть элементы фантастики. Показано безудержное веселье, которое приводит людей к гибели. Все начинается, когда человек поднимает рюмку или берет в руки шприц. В спектакле можно заменить слово «гарэлка» на «наркотык», и смысл останется тем же, — рассказал Андрей Шидловский.

В спектакле, по словам режиссера, нет времени: невозможно понять, когда происходит действие — 100 лет назад или в будущем. А художник Татьяна Стысина нашла интересный подход к костюму.