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Гитарист Брюс Хэмптон умер на концерте в честь своего 70-летия

03.05.2017 08:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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Известный гитарист, основатель рок-группы Hampton Grease Band Брюс Хэмптон получил сердечный приступ 1 мая на концерте в честь своего 70-летия в Атланте, штат Джорджия.


Фото: wikipedia.org

Музыканту стало плохо на сцене Fox Theater.

Сердечный приступ случился у гитариста во время исполнения на бис песни «Turn on Your Lovelight».

Но еще в течение нескольких минут после приступа Хэмптон оставался на сцене, так как игравшие с ним музыканты подумали, что он показывает запланированный трюк.

Хэмптон начал свою музыкальную карьеру, продолжавшуюся 50 лет, выступая с легендарным Фрэнком Заппой.

В 1960-х он собрал свою первую авангардную группу Hampton Grease Band, выступавшую вместе с Grateful Dead.

Хэмптона называли «дедушкой джем-бэндов», так как он был вдохновителем импровизационных рок-концертов 1990-х.

Брюс Хэмптон известен своими экспериментальными сюрреалистичными композициями. Он выступал в жанре экспериментального рока и за свою карьеру выпустил более 20 пластинок.

 
 
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Но еще в течение нескольких минут после приступа Хэмптон оставался на сцене, так как игравшие с ним музыканты подумали, что он показывает запланированный трюк.

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