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Жители Нью-Йорка устроили флешмоб в поддержку Naviband
03.05.2017 10:11 — Новости Культуры | Tut.by
Накануне «Евровидения» белорусы из разных стран земли устроили интернет-флешмоб под названием #АдгукнісяіДалучыся в поддержку группы Naviband. В течение нескольких дней в социальных сетях будут появляться видео-перфомансы с записанными кавер-версиями песни «Гісторыя майго жыцця».
Первыми свое видео прислали белорусы из Нью-Йорка. Продюсер — Миша Ковко, видео: Владимир Толкачев и Валерий Руднев.
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Свое участие уже анонсировали представители белорусской диаспоры из Майами (Флорида, США), Дохи (Катар) и Мадрида (Испания).
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Накануне Евровидения белорусы из разных стран земли устроили интернет-флешмоб под названием #АдгукнісяіДалучыся в поддержку группы Naviband. В течение нескольких...
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