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Впервые за 40 лет в Минске покажут Рембрандта

03.05.2017 10:15 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Выставка гравюр Рембрандта откроется в Национальном художественном музее 5 мая, накануне в Национальный аэропорт рейсом Минск доставили 69 работ знаменитого голландца.

"Художественные ценности при ввозе были помещены сотрудниками таможни "Минск-2" под процедуру временного ввоза. Предусмотренные законодательством формы таможенного оформления и контроля, для соблюдения графика подготовки выставки, проведены профессионально и в кратчайшие сроки", — сообщили в пресс-службе таможни "Минск-2".

Работы, которые будут экспонироваться в Минске, являются частью одного из крупнейших собраний графики в Европе. Увидеть их можно будет до 3 июля. Стоит добавить, что последний раз такое большое собрание работ Рембрандта выставляли в Минск в 70-е годы прошлого века.

На протяжении этих лет минчане могли видеть работы знаменитого голландца в выставочных залах в Москве и Санкт-Петербурга, а также в других европейских музеях. К примеру, в музее имени Пушкина экспонируются три оригинальные картины художника, в Эрмитаже — 14.

Подробнее о знаковой выставке в Национальном художественном читайте на белорусской версии сайта Sputnik Беларусь

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне почти 70 гравюр (офортов) Рембрандта прибыли в Национальный аэропорт рейсом Рим - Минск, увидеть их можно будет с 5 мая по 3 июля в Национальном...

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