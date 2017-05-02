МИНСК, 3 мая — Sputnik. Выставка гравюр Рембрандта откроется в Национальном художественном музее 5 мая, накануне в Национальный аэропорт рейсом Минск доставили 69 работ знаменитого голландца.

"Художественные ценности при ввозе были помещены сотрудниками таможни "Минск-2" под процедуру временного ввоза. Предусмотренные законодательством формы таможенного оформления и контроля, для соблюдения графика подготовки выставки, проведены профессионально и в кратчайшие сроки", — сообщили в пресс-службе таможни "Минск-2".

Работы, которые будут экспонироваться в Минске, являются частью одного из крупнейших собраний графики в Европе. Увидеть их можно будет до 3 июля. Стоит добавить, что последний раз такое большое собрание работ Рембрандта выставляли в Минск в 70-е годы прошлого века.

На протяжении этих лет минчане могли видеть работы знаменитого голландца в выставочных залах в Москве и Санкт-Петербурга, а также в других европейских музеях. К примеру, в музее имени Пушкина экспонируются три оригинальные картины художника, в Эрмитаже — 14.

Подробнее о знаковой выставке в Национальном художественном читайте на белорусской версии сайта Sputnik Беларусь .