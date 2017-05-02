Британская писательница Джоан Роулинг извинилась перед читателями за смерть Северуса Снегга, персонажа серии книг о Гарри Поттере. Свое заявление она опубликовала в Twitter .





«Пожалуйста, не развязывайте войну из-за этого, но в этом году я хотела бы извиниться за убийство (шепчет) Снегга (бежит в укрытие)», — написала Роулинг.

У писательницы есть традиция отмечать 2 мая, годовщину битвы за Хогвартс — магического сражения между сторонниками и противниками Волан-де-Морта, — принося извинения перед читателями. В 2016 году она покаялась в том, что уничтожила Римуса Люпина, профессора школы волшебников.

Северус Снегг (в английском оригинале Снейп) — противоречивый персонаж поттерианы, мастер зелий и преподаватель защиты от темных искусств, директор школы чародейства Хогвартс. Погибает в книге «Гарри Поттер и Дары Смерти». Его роль в экранизации поттерианы сыграл британский актер Алан Рикман ( умер в 2016 году).

Поттериана — серия книг Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Все книги, кроме восьмой, экранизированы, главные роли в фильмах исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон.