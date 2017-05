Основными датами проведения конкурса песни "Евровидение" в этом году стали 9, 11 и 13 мая, но мероприятия в рамках шоу начнутся уже с 4 мая: в этот день в Киеве откроется так называемая Евродеревня. Церемония же открытия самого "Евровидения" пройдет 7 мая.



Sputnik вспомнил все интересные факты о конкурсе песни "Евровидение" 2017-го – о скандалах, песнях, фаворитах, участии России и первой в истории шоу композиции на белорусском языке.

Почему "Евровидение" пройдет в Киеве?

Право провести популярный в Европе конкурс страна получила после победы украинской певицы Джамалы на "Евровидении-2017" – она обогнала по сумме голосов телезрителей и членов профессионального жюри и австралийку Dami Im, и россиянина Сергея Лазарева.

В каком именно городе Украина проведет конкурс, долго было неизвестно – телерадиокомпания страны проводила конкурс среди городов, а объявление победителя откладывали несколько раз. Среди главных претендентов на проведение "Евровидения" значились город Днепр, Львов, Одесса и Киев.

После долгого отбора организаторы назвали-таки столицу "Евровидения-2017" – Киев. В городе конкурс пройдет уже во второй раз: благодаря победе певицы Русланы в 2004-м украинская столица приняла шоу в 2005-м.

Кто участвует в "Евровидении-2017"?

Всего в конкурсе этого года примут участие 42 страны, в том числе и Беларусь. Изначально к участию в "Евровидении" планировались 43 страны, в итоге через границу пропустят представителей лишь 42 государств. Почему? Читайте подробности ниже.

К участникам прошлогоднего конкурса теперь добавятся Румыния и Португалия. В третий раз поборется за победу и Австралия – для страны сделали исключение из правил организаторы конкурса.

Фаворитами "Евровидения-2017" букмекеры называют итальянца Франческо Габанни, который будет участвовать в конкурсе с песней "Occidentali's Karma". В списке лидеров конкурса этого года – болгарин Кристиан Костов и швед Робин Бенгсстон.

Последнюю строчку в рейтинге букмекеров занимает певица из Сан-Марино Валентина Монетта – она поедет на "Евровидение" уже в четвертый раз, что является рекордом для конкурса.

Беларусь тоже участвует в "Евровидении-2017"?

Республика принимает участие в конкурсе песни "Евровидение" с 2004 года. Не исключением станет и 2017-й год. Беларусь представит на популярном музыкальном форуме группа NaviBand с песней "Гісторыя майго жыцця". К слову, белорусский язык впервые будет представлен на конкурсе, а команда артистов запустила в социальных сетях хэштег #МоваЕдзе.

Имеют ли ребята из NaviBand шансы на выход в финал – вопрос сложный: букмекеры то прогнозируют попадание Беларуси в финал "Евровидения", то перестают в это верить. Фанаты группы более позитивны: они уверены в успехе любимцев и ожидают от них высокого результата по итогам голосования.

Почему в "Евровидении-2017" не участвует Россия?

Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре заявила, что глубоко сожалеет о том, что "Евровидение" используют для политических игр.

"Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, он не для того, чтобы настраивать их друг против друга", – заявила Делтенре.

За всю историю конкурса не было случая, чтобы какую-то страну не допускали к конкурсу. Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом. В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а российский "Первый канал" принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017".

К слову, подобный скандал мог разразиться и вокруг армянской участницы "Евровидения" Арцвик – ее СБУ также заподозрила в посещении Крыма, однако в итоге в список невъездных так и не внесла.

Какой порядок выступления участников конкурса?

Согласно результатам жеребьевки, артисты выступят на "Евровидении-2017" под следующими номерами:

Первый полуфинал "Евровидения":

1. Швеция: Робин Бенгтссон – I can’t Go On

2. Грузия: Тамара Гачечиладзе – Keep The Faith

3. Австралия: Исайя Фаєрбрейс – don’t Come Easy

4. Албания: Линдита – World

5. Бельгия: Бланш – City Lights

6. Черногория: Славко Калезич – Space

7. Финляндия: Норма Джон – Blackbird

8. Азербайджан: Диана Гаджиева – Skeletons

9. Португалия: Сальвадор Собрал – Amar Pelos Dois

10. Греция: Деми – This is Love

11. Польша: Кася Мось – "Фонарик"

12. Молдова: Sunstroke Project – Hey Mamma

13. Исландия: Свала – Paper

14. Чехия: Мартина Барта – My Turn

15. Кипр: Ховиг – Gravity

16. Армения: Арцвик – Fly With Me

17. Словения: Омар Набер – On My Way

18. Латвия: Triana Park – Line

Второй полуфинал "Евровидения":

1.Сербия: Тияна Богичевич — In Too Deep

2. Австрия: Натан Трент — Running On Air

3. Македония: Яна Бурческа — Dance Alone

4. Мальта: Клаудия Фаниелло — Breathlessly

5. Румыния: Илинка и Алекс Флоря — Yodel It!

6. Нидерланды: OG3NE — Lights and Shadows

7. Венгрия: Йоцы Папай — Origo

8. Дания: Аня Ниссен — Where I Am

9. Ирландия: Брендан Мюррей — Dying to Try

10. Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон — Spirit of the Night

11. Хорватия: Жак Худек — My Friend

12. Норвегия: JOWST — Grab The Moment

13. Швейцария: Timebelle — Apollo

14. Беларусь: NaviBand — Гісторыя Майго Жыцця

15. Болгария: Кристиан Костов — Beautiful Mess

16. Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution

17. Эстония: Койт Тооме и Лаура — Verona

18. Израиль: Имри Зив — I Feel Alive

Как и где можно смотреть концерты "Евровидения-2017"?

Первый полуфинал в рамках "Евровидения" пройдет 9 мая, второй – 11 мая. Во втором на сцену выйдут и белорусские музыканты NaviBand. За финалом шоу можно будет следить вечером 13 мая.

У белорусов есть несколько возможностей следить за онлайн-трансляцией "Евровидения-2017". Так, прямой эфир шоу будет доступен на официальном сайте конкурса Eurovision.tv. Кроме того, трансляцию конкурса проведут белорусские телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", на которых комментировать происходящее будет Евгений Перлин.

Sputnik также будет следить за обстановкой в Киеве и ходом проведения "Евровидения-2017" – следите за обновлениями портала.