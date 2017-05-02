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NaviBand провели первую репетицию к "Евровидению"

03.05.2017 15:04 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Белорусская группа NaviBand провела первую репетицию на сцене "Евровидения-2017" в Киеве, сообщили в среду в пресс-службе конкурса.

NaviBand были выбраны представителями Беларуси на конкурсе песни "Евровидение" в рамках национального отбора — музыкантов поддержали и телезрители, и члены профессионального жюри. С конца января участники группы Артем Лукьяненко и Ксения Жук активно готовятся к выступлению на сцене "Евровидения".

В столицу конкурса NaviBand прилетели 1 мая, а первая репетиция на сцене конкурса прошла уже в среду. В опубликованном организаторами "Евровидения" ролике видно, что музыканты выступают в светлых костюмах, а на сцене создается иллюзия полета музыкантов — благодаря графике и особым декорациям.

Пока букмекерские конторы не очень высоко оценивают шансы белорусских представителей — в списке из 18 участников второго полуфинала NaviBand занимают лишь 12-е место, то есть имеют мало шансов на попадание в финал. Однако букмекеры часто ошибаются, а эксперты думают, что у группы большие шансы на финал.

NaviBand выйдут на сцену конкурса со своей песней "Гісторыя майго жыцця" во втором полуфинале 11 мая под номером 14. Финал "Евровидения-2017" состоится вечером 13 мая.

Читайте также: интервью Sputnik с группой Naviband — о подготовке к "Евровидению", конкурентах и отдыхе>>

Самое скандальное "Евровидение"

Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре заявила, что глубоко сожалеет о том, что "Евровидение" используют для политических игр.

"Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, он не для того, чтобы настраивать их друг против друга", — заявила Делтенре.

За всю историю конкурса не было случая, чтобы какую-то страну не допускали к конкурсу. Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом. В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а российский "Первый канал" принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017".

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские музыканты выйдут на сцену "Евровидения" в светлых костюмах, а во время номера будет создана иллюзия полета.

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