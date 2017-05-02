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В Лос-Анджелесе арестован девятикратный обладатель "Грэмми" Луис Мигель
03.05.2017 15:45 — Новости Культуры | Tut.by
Суд Лос-Анджелеса арестовал Луиса Мигеля, одного из самых известных исполнителей Латинской Америки, сообщает портал
Исполнитель был арестован по делу о невыполнении условий контракта. Согласно документу Мигель должен был выплатить своему бывшему менеджеру Уильяму Брокхаусу 1 миллион долларов.
18 апреля федеральный суд Лос-Анджелеса выдал ордер на арест Луиса Мигеля, поскольку певец трижды не являлся для дачи показаний. Спустя две недели артист лично явился в суд и остался под стражей до разрешения разбирательства по этому вопросу.
47-летний Мексиканец Луис Мигель известен как один из наиболее популярных исполнителей Латинской Америки. За время карьеры было продано более 60 миллионов копий его альбомов. Мигель девять раз был удостоен престижной премии «Грэмми».
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Суд Лос-Анджелеса арестовал Луиса Мигеля, одного из самых известных исполнителей Латинской Америки, сообщает портал Excelsior.
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