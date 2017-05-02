

На базе предприятия ОАО “Толочинский райагросервис” проходят производственную практику два российских студента. Парни прибыли из Борисоглебского училища механизации сельского хозяйства, что в Воронежской области, и в течение двух месяцев будут трудиться на предприятии.

— Илья Артемов и Дмитрий Стукало — люди самостоятельные и ответственные, — прокомментировал ситуацию руководитель райагросервиса Виктор Леонидович Щупленков. — Конечно, вначале мы к ним присматривались, оценивая теоретическую и практическую подготовку. Оказалось, оба вполне готовы для самостоятельной работы на тракторе, имеют права. В настоящее время ребята ведут работы по культивации, готовят почву под посев яровых культур. Сменяя друг друга, трудятся круглосуточно. По всему чувствуется, не желают в грязь ударить лицом, стремятся поддержать честь училища и российских механизаторов.

— Тем более, что дело, которым мы сейчас занимаемся, для нас знакомое, — отметили молодые люди во время беседы. — Мы ведь из семей потомственных хлеборобов. Родители с детства приучили нас к сельскохозяйственному труду. Поэтому и сомнений не было в выборе будущей специальности.

— По окончании училища с трудоустройством проблем не будет?

— Что вы. У нас в регионе такие комплексы разворачиваются. Что частные, что государственные, что со смешанным капиталом. Механики там всегда в цене. Да и оплачивают их труд там неплохо. Но работать, конечно, надо. Ничуть не меньше, чем на предприятии, где мы сегодня проходим практику.

— В Беларуси нравится?

— По сути дела, мы еще ее не видели. Посевная идет. Не до прогулок по городу. Ведь мы приехали за опытом и знаниями, а не отдыхать. К тому же и копейку хочется заработать. Сколько можно сидеть на шее родителей, которые оплачивают нашу учебу. Но вы правы, с городом и его окрестностями, когда будет время, обязательно ознакомимся.

— С бытом проблемы есть?

— Никаких. Живем в общежитии, питаемся в поле или столовой. В комнате есть холодильник и телевизор. Правда, его мы почти не смотрим. Времени нет.

— Как коллектив вас принял?

— Доброжелательно. Нам обещали, что мы будем не только в поле работать, но и в цехах предприятия. Они производят сильное впечатление своей оснащенностью, порядком, профессионализмом рабочих. Очень хочется поближе ознакомиться со стендом по ремонту топливной аппаратуры, попрактиковаться в диагностике неисправностей энергонасыщенной техники, вникнуть в оборудование молочнотоварного комплекса. Будет что рассказать потом товарищам по училищу, сравнить организацию сельскохозяйственного производства у вас и у нас.

Михаил ПАВЛОВ.

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