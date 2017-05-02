

50 лет назад в районе произошло событие, значение которого переоценить невозможно. В наши дома пришел газ, коренным образом изменивший условия проживания тысяч людей. А буквально через несколько лет он уверенно завоевал и многие отрасли производства, обеспечив качественные сдвиги в развитии народного хозяйства нашего региона.

— Отмечая юбилей предприятия, принято переноситься к его истокам, — обращаюсь к главному инженеру Толочинского района газоснабжения филиала ПУ “Оршагаз” Александру Ивановичу Никитину, — давайте вспомним и мы, с чего начинала ваша отрасль в далеком 1967 году, к чему сегодня пришла. Тем более, что она одна из старейших в республике, следовательно, отражает развитие газового хозяйства в ней в целом.

— Да, — говорит он, — начинали мы тогда с хорошо известных всем баллонов со сжиженным газом. Кстати, они в строю до сих пор. В районе ими пользуются около 6,5 тысячи потребителей. Как правило, в отдаленных населенных пунктах, куда природный газ вести нецелесообразно. При этом отмечу, число их неуклонно снижается.

— Сжиженный газ, природный газ… В чем разница между ними?

— Разница для экономики принципиальная. Сжиженный газ — это продукт, получаемый при переработке нефти на наших белорусских заводах. Состоит он из бутана и пропана. Его можно сжимать, уменьшая в объеме, и в специальных баллонах или промышленных емкостях поставлять потребителям. Вот почему он достаточно дорог при использовании что в промышленности, что в быту.

Другое дело природный газ. Это метан, который в ходе химических процессов образовался глубоко под землей и не требует последующей переработки. Мы получаем его из России по трубопроводу. На своих газораспределительных станциях понижаем его давление и поставляем своим клиентам. На нем сегодня работают многие котельные, газогенераторы, бытовая техника, обеспечивая энергией жилой, промышленный и административно-хозяйственный секторы района.

— Что представляет эта система сегодня?

— Если очень кратко, это сложный, разветвленный газовый комплекс, охватывающий, по сути дела, весь район. Он включает в себя около 250 километров различных газопроводов, десятки газораспределительных станций, обслуживающих 76 предприятий, около 13 тысяч газифицированных квартир и индивидуальных домов.

— Можно сказать, что газификация района завершена?

— Нет. Мы ежегодно вводим в эксплуатацию новые мощности, подключая к газовой системе как отдельные предприятия, так и жилые дома. К примеру, в прошлом году запустили 4 новых кооператива — два в Толочине, по одному в агрогородках Райцы и Славени, обеспечив тем самым голубым топливом 80 индивидуальных жилых домов.

Важно отметить, к безопасности нашей системы предъявляются очень высокие требования. Поэтому мы последовательно заменяем на ней устаревшее оборудование на современные разработки. Как правило, отечественного производства. Работы в этой связи очень много.

— А планы на нынешний, юбилейный, год?

— Подготовлен и утвержден проект, выделены бюджетные средства на введение в строй двух кооперативов в жилом секторе на железнодорожной станции города. Работы там начнутся буквально на днях. К следующей зиме рассчитываем обеспечить газом еще 100 семей. В этой связи подчеркну выраженную социальную направленность программы газификации района. Хозяева платят за подключение к нашей системе 30% от стоимости, остальные средства покрываются из бюджета.

— Газ в доме это не только плита, но и индивидуальное отопление. Возникает вопрос, какой котел нужно и можно использовать в этих целях и кто отвечает за его эксплуатацию?

— Вы затронули важную, в какой-то степени даже болезненную проблему, на которой я бы хотел остановиться подробнее. Да, хозяину дома предоставляется полное право выбрать подходящий котел. Ассортимент на рынке очень широкий. Требование у нас только одно — он должен быть разрешен к применению на территории Республики Беларусь.

— Чтобы не ошибиться, лучше по этому поводу получить консультацию?

— Да, лучше всего обратиться к нам. К тому же следует знать, что, приобретая котел, потребитель должен в обязательном порядке заключить договор на его обслуживание в соответствующей сервисной организации. Это принципиально важный момент. Газовое оборудование потенциально опасно, поэтому его обязаны регулярно проверять и обслуживать подготовленные специалисты. На этот счет мы не раз писали в газете, давали консультации и разъяснения в рамках программы “Одно окно”, ссылались на соответствующие документы.

— Если я правильно вас понял, вы берете на обслуживание не все котлы, которые граждане устанавливают у себя в нашем районе?

— Да. Мы обслуживаем только несколько видов, которые хорошо изучили, на которые у нас всегда есть запчасти.

— Понимаю, вы опасаетесь потерять контроль над ситуацией. Человек где-то у кого-то приобрел какой-то котел. Кто-то ему его запустил, кто-то обещал проверять и обслуживать… Слишком все зыбко и неопределенно, не подтверждается соответствующими документами.

— Верно. Наши требования к подобным “продавцам” предъявляются строго в рамках закона. Хочешь торговать котлами на территории района, будь добр зарегистрироваться в Витебскоблгазе. Там проверят твои документы на право торговли, допуск к сервисному обслуживанию, сертификаты на оборудование и примут соответствующее решение.

Согласитесь, с нашей стороны это вполне обоснованная осторожность. Мы не хотим коммерческого беспредела на своей территории, плодящего “бесхозные” котлы, ставя тем самым под угрозу жизнь и здоровье людей. Поэтому просим всех заинтересованных лиц прежде чем покупать газовое оборудование навести справки о продавце у нас. Мы быстро пробьем необходимые сведения через свою базу данных, дадим квалифицированную консультацию.

— Вы имеете право отключать подобное оборудование от газоснабжения?

— Да. Мы отвечаем за безопасность людей. Следовательно, не проверенное сервисной службой оборудование должны отключить. К слову, как и в случае других грубых нарушений правил безопасности при его эксплуатации.

Извините, когда приходишь зимой к человеку в дом и видишь, что у него в целях утепления заклеены вентиляционные отверстия на кухне или дымовые каналы выполнены из подручных материалов, становится по-настоящему жутко. Что ты вытворяешь, родной?! Продукты горения газа должны непрерывно удаляться из помещения. Угарный газ не имеет цвета и запаха, но смертельно опасен. Не заметишь, как отправишься сам на тот свет, да еще и семью прихватишь с собой.

— Как в Борисове в прошлом году?

— Да и в других местах случались подобные трагедии. Вот почему каждый хозяин перед отопительным сезоном в обязательном порядке должен проверять вентиляционные каналы и дымоходы с составлением соответствующих актов сотрудниками МЧС. Без этого документа мы имеем полное право перекрыть подачу газа в дом или квартиру до полного устранения недостатков.

Михаил КОРОЛЕВ.

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