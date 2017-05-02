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В сети появился отрывок из будущего выступления NaviBand на "Евровидении"
03.05.2017 16:38 — Новости Культуры | Tut.by
Солисты NaviBand Артем Лукьяненко и Ксения Жук провели первую индивидуальную репетицию на сцене песенного шоу в киевском Международном выставочном центре. 37-секундый ролик их выступления
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Солисты NaviBand Артем Лукьяненко и Ксения Жук провели первую индивидуальную репетицию на сцене песенного шоу в киевском Международном выставочном центре. 37-секундый...
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