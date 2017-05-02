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В сети появился отрывок из будущего выступления NaviBand на "Евровидении"

03.05.2017 16:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Солисты NaviBand Артем Лукьяненко и Ксения Жук провели первую индивидуальную репетицию на сцене песенного шоу в киевском Международном выставочном центре. 37-секундый ролик их выступления появился на Youtube. На видео можно увидеть национальный орнамент, замки и планету Земля.

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Солисты NaviBand Артем Лукьяненко и Ксения Жук провели первую индивидуальную репетицию на сцене песенного шоу в киевском Международном выставочном центре. 37-секундый...

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