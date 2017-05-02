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Брэд Питт дал первое интервью после расставания с Анджелиной Джоли
03.05.2017 16:52 — Новости Культуры | Tut.by
Голливудский актер Брэд Питт дал первое интервью после расставания с актрисой Анджелиной Джоли. С артистом побеседовал журнал
По словам Питта, последние шесть месяцев были «хаотичными». Джоли
Как сообщил Питт, он отказался почти от всех вредных привычек, когда завел семью, но в последний год «слишком много пил», и «это просто стало проблемой». Теперь артист ведет здоровый образ жизни, заменив спиртное на клюквенный сок и газированную воду.
Питт также рассказал о своем увлечении скульптурой: «Я делаю все. Я работаю с глиной, гипсом, арматурной сталью, деревом. Просто пытаюсь изучить материалы. Знаете, я удивляю себя. Но это очень, очень одинокое занятие. Там много ручного труда, что прямо сейчас для меня хорошо», — отметил актер.
Кроме того, Питт отметил, что первое место в его жизни занимает семья. «Люди на смертном одре не говорят о том, что они получили или какой премии были удостоены. Они говорят о своих любимых или о своих сожалениях», — пояснил актер. Он добавил, что ему нужно еще больше заниматься своими детьми.
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Голливудский актер Брэд Питт дал первое интервью после расставания с актрисой Анджелиной Джоли. С артистом побеседовал журнал GQ.
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