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Брэд Питт дал первое интервью после расставания с Анджелиной Джоли

03.05.2017 16:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Голливудский актер Брэд Питт дал первое интервью после расставания с актрисой Анджелиной Джоли. С артистом побеседовал журнал GQ.


Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Reuters

По словам Питта, последние шесть месяцев были «хаотичными». Джоли подала на развод после инцидента с участием Питта и их старшего сына Мэддокса на борту самолета. Затем начались громкие заявления в прессе, но в итоге к настоящему времени бракоразводный процесс оформляется без шума в СМИ.

Как сообщил Питт, он отказался почти от всех вредных привычек, когда завел семью, но в последний год «слишком много пил», и «это просто стало проблемой». Теперь артист ведет здоровый образ жизни, заменив спиртное на клюквенный сок и газированную воду.

Питт также рассказал о своем увлечении скульптурой: «Я делаю все. Я работаю с глиной, гипсом, арматурной сталью, деревом. Просто пытаюсь изучить материалы. Знаете, я удивляю себя. Но это очень, очень одинокое занятие. Там много ручного труда, что прямо сейчас для меня хорошо», — отметил актер.

Кроме того, Питт отметил, что первое место в его жизни занимает семья. «Люди на смертном одре не говорят о том, что они получили или какой премии были удостоены. Они говорят о своих любимых или о своих сожалениях», — пояснил актер. Он добавил, что ему нужно еще больше заниматься своими детьми.

 
 
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Голливудский актер Брэд Питт дал первое интервью после расставания с актрисой Анджелиной Джоли. С артистом побеседовал журнал GQ.

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