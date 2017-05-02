К 9 Мая Брестский чулочный комбинат выпустил четвертую серию консервированных носков.



Фото: Брестский чулочный комбинат

Черные мужские носки со звездой на красном фоне в фирменных консервных банках выпустила брестская чулочка к празднику Победы. В фирменные магазины предприятия серия традиционно поступила ограниченным тиражом — 3 тысячи экземпляров.

Это уже третий тематический выпуск от брестской чулочки в оригинальной упаковке. Ранее предприятие выпускало серии, посвященные 8 марта , 23 февраля и 1 апреля . Продукция лимитированной серии раскупалась в первый же день продаж за несколько часов.



Фото: Брестский чулочный комбинат

«Партии к Международному женском дню и Дню защитника Отечества раскупались еще до наступления праздничных дат. Банки к 1 апреля все еще есть в продаже», — сообщил TUT.BY директор ОАО «Брестский чулочный комбинат» Сергей Жевнерович.