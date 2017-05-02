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Брестская чулочка выпустила консервированные "носки победителей"
03.05.2017 17:35 — Новости Культуры | Tut.by
К 9 Мая Брестский чулочный комбинат выпустил четвертую серию консервированных носков.
Черные мужские носки со звездой на красном фоне в фирменных консервных банках выпустила брестская чулочка к празднику Победы. В фирменные магазины предприятия серия традиционно поступила ограниченным тиражом — 3 тысячи экземпляров.
Это уже третий тематический выпуск от брестской чулочки в оригинальной упаковке. Ранее предприятие выпускало серии, посвященные
«Партии к Международному женском дню и Дню защитника Отечества раскупались еще до наступления праздничных дат. Банки к 1 апреля все еще есть в продаже», — сообщил TUT.BY директор ОАО «Брестский чулочный комбинат» Сергей Жевнерович.
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Серия вышла тиражом в 3 тысячи банок.
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