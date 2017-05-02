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Билеты на "Славянский базар" стоят от 5 до 100 долларов

03.05.2017 17:44 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Стоимость билетов на концерты фестиваля "Славянский базар в Витебске" составляют от пяти до ста долларов США по курсу, сообщил журналистам в среду директор фестиваля Александр Сидоренко.

Билеты на "Славянский базар" стоят от 5 до 100 долларов
© Фото: официальный сайт "Славянского базара в Витебске"
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"Славянский базар в Витебске" пройдет в 26-й раз в городе на Двине. Церемония открытия фестиваля состоится 13 июля, концерт закрытия — 17 июля. В рамках музыкального форума пройдут 18 концертов, из них половина — аншлаговые.

На некоторые концерты за два месяца до "Славянского базара" билеты уже нельзя купить. Самые популярные среди зрителей — выступления российских звезд: Лепса, Михайлова, Меладзе и других артистов.

Как отметил директор фестиваля, цены на него сохранены на уровне 2016-го — от пяти до ста долларов в эквиваленте, в зависимости от мест и самого концерта. Среди самых дорогих — билеты на концерты открытия и закрытия.

Чаще всего билеты покупают белорусы, россияне, украинцы, латвийцы и литовцы. Длится же продажа билетов на "Славянский базар" с марта.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Самые популярные среди зрителей – концерты российских звезд: Григория Лепса, Стаса Михайлова и Валерия Меладзе.

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