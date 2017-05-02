МИНСК, 3 мая — Sputnik. Стоимость билетов на концерты фестиваля "Славянский базар в Витебске" составляют от пяти до ста долларов США по курсу, сообщил журналистам в среду директор фестиваля Александр Сидоренко.

"Славянский базар в Витебске" пройдет в 26-й раз в городе на Двине. Церемония открытия фестиваля состоится 13 июля, концерт закрытия — 17 июля. В рамках музыкального форума пройдут 18 концертов, из них половина — аншлаговые.

На некоторые концерты за два месяца до "Славянского базара" билеты уже нельзя купить. Самые популярные среди зрителей — выступления российских звезд: Лепса, Михайлова, Меладзе и других артистов.

Как отметил директор фестиваля, цены на него сохранены на уровне 2016-го — от пяти до ста долларов в эквиваленте, в зависимости от мест и самого концерта. Среди самых дорогих — билеты на концерты открытия и закрытия.

Чаще всего билеты покупают белорусы, россияне, украинцы, латвийцы и литовцы. Длится же продажа билетов на "Славянский базар" с марта.