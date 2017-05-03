МИНСК, 3 мая – Sputnik. Членов делегаций стран – участниц международного песенного конкурса "Евровидение-2017" будут охранять круглосуточно – в том числе в местах проживания и при передвижении по городу, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Места проживания официальных делегаций будут под круглосуточной охраной, а все их переезды будут осуществляться в сопровождении полиции", – говорится в сообщении.

В полиции также уточнили, что сейчас в Киеве уже находятся 475 человек из числа официальных делегаций, которые приехали в Украину из 39 стран. Ожидается, что всего в столицу страны из 41 государства прибудут 700 человек из официальных делегаций.

Представитель Беларуси на конкурсе, группа NaviBand, в среду 3 мая уже провела первую репетицию на сцене . Выступать коллектив будет во втором полуфинале, который состоится 11 мая, их порядковый номер – 14.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Официальное открытие песенного конкурса состоится 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом. В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а Первый канал принял решение отказаться от трансляции "Евровидения — 2017".

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