МИНСК, 4 мая – Sputnik. Карнавальное шествие от Октябрьской площади до Ратуши откроет 7 мая V Минский форум уличных театров. Шествие начнется в 12:00.



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"С Октябрьской площади мы начинаем наше карнавальное шествие впервые. Пройдем по улицам Энгельса и Интернациональной, затем повернем к Ратуше, где представим все коллективы – участники фестиваля", – рассказала Sputnik директор по коммуникациям форума Вероника Молокова.

В течение двух дней – 7 и 8 мая – на нескольких площадках, расположенных в Верхнем городе, публика сможет увидеть десятки представлений в разных жанрах.

Помимо белорусов развлекать публику будут коллективы из Приднестровья, Польши, Италии, Германии.

Цирковым – отдельную площадку

Особенностью нынешнего фестиваля стало то, что цирковые артисты получили, наконец, свою отдельную площадку.

"В этом году у нас выделен отдельный цирковой блок – у нас запланирована 4-часовая программа, которую можно будет увидеть в Каретном дворике на улице Кирилла и Мефодия. Это детские цирковые студии из разных городов Беларуси. Причем не только из Минска, но и Кобрина, Орши, других городов. Международным гостем цирковой программы будет клоун из Италии – его творческий псевдоним клоун Катастрофа", – рассказала Молокова.

Еще один интересный проект – театр "Галактика". Он появился благодаря прошлому форуму. Гости прошлогоднего фестиваля настолько прониклись уличным действием, что в этом году придут в Верхний город уже не как зрители, а как артисты.

"Арт-директор фестиваля Владимир Галак у себя в Центре современных искусств, где он худрук, собрал группу, которая занималась на протяжении нескольких месяцев. Это люди, которые ранее не имели никакого отношения к театру, они были нашими зрителями, заинтересовались и увлеклись. И вот их выпускной спектакль-перфоманс будет показан на этом форуме", – рассказала Молокова.

Задача – разбудить внутреннего ребенка

Напротив названия каждого спектакля указан возрастной ценз от 5+ до 16+. Это сделано для родителей, чтобы им было проще ориентироваться, куда стоит, а куда не стоит идти с детьми. Взрослым, по словам организаторов, полезным будет любой из перфомансов.

"Наша задача – разбудить внутреннего ребенка, который спит в каждом взрослом. Знаете, в прошлом году я наблюдала, как вполне возрастные дамы с удовольствием выполняли задания артистов, включались в действие и снимали, к примеру, облака на телефон", – рассказала представитель организаторов.

Публика меняется, призналась Молокова. Уже не пугается от увиденного, наоборот, появляются зрители, которые целенаправленно приходят на те или иные перфомансы. Причем приходят подготовленные – со своими ковриками или стульчиками.

То есть помимо собственно развлечения, яркого праздника, фестиваль решает и более серьезную задачу – меняет людей, их отношения между собой и городом.

"То, что это визуально яркий праздник, – это только верхушка айсберга. Этими яркими эмоциями уличное искусство объединяет этих людей. Они видят артистов, они взаимодействуют, они разговаривают. Они не боятся, они осваивают новые уголки в городе. Это и знакомство людей друг с другом, и знакомство жителей с городом, это все вместе", – объяснила Молокова.

С программой V Минского форума уличных театров можно познакомиться здесь .