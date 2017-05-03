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В Украине запретили российский сериал, который хотели выдать за белорусский

04.05.2017 10:57 — Новости Культуры | Tut.by  
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Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало телеканалу «Интер» в государственной регистрации и выдачи государственного удостоверения сериалу «Танкист».

Причиной отказа cтал запрет на трансляцию фильмов, произведенных юридическими и физическими лицами России после 1 января 2014 года (такое положение присутствует в украинском законодательстве).

Создатели «Танкиста» (продюсерами выступают Глеб Шпригов и Сергей Жданович, известный как однин из создателей фильма «Код Каина») попытались доказать, что мини-сериал был снят в Беларуси. Режиссером выступал Александр Ефремов, художественный руководитель минского Театра-студии киноактера, среди актеров были белорусы Анатолий Кот и Вероника Пляшкевич.

Но украинскую сторону эта аргументация не убедила. «Попытка правообладателя выдать российский продукт за белорусский не прошла», — написал председатель Госкино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

Российско-белорусский сериал рассказывает о подвиге танкиста Зиновия Колобанова, рота которого при обороне Ленинграда в августе 1941 года за полчаса подбила 22 немецких танка.

 
 
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Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало телеканалу "Интер" в государственной регистрации и выдачи государственного удостоверения сериалу...

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