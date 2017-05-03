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Праздничная программа, посвященная 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

04.05.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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11.00 – площадь Свободы г.Вилейка

Митинг-реквием «Поклонимся и павшим, и живым»

12.00–12.20 – Праздничное шествие колонны Победы

12.20–14.00 – Центральная площадь г.Вилейка

– митинг, посвященный Дню Государственного герба и флага Республики Беларусь;

– праздничная концертная программа «Победа для всех»;

– выставка ГУ «Вилейский краеведческий музей «;

– выставка ДЛИ УО «Вилейский государственный колледж » и учреждений культуры детская игровая программа и спортивные игры.

14.00–16.00 – концертно-развлекательная программа «Солдатская завалинка» (городской парк).

20.00–21.00 – праздничный концерт ВДШИ

21.00–22 00 – песни военных лет «Споёмте, друзья»

22.00 – акция «Зажжём свечу памяти»

Мемориальный комплекс памяти Первой мировой войны «Крокі» д.Забродье

11.30 – Панихида на Братском Лазаретном кладбище 23-ей Пехотной дивизии.

12.00 – крестный ход к Часовне в честь Бориса и Глеба.

13.30 – концертная программа «Во имя отчизны – Победа!», выступление солистов и коллективов клубных учреждений района, а также коллектива авторской песни «Элегия» Вилейского Центра эстетического воспитания.

peramoga.by

 
 
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11.00 – площадь Свободы г.Вилейка Митинг-реквием «Поклонимся и павшим, и живым» 12.00–12.20 – Праздничное шествие колонны Победы 12.20–14.00 – Центральная площадь...

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