4 мая в пространстве ЦЭХ открывается выставка World Press Photo. Беларусь станет первой страной Восточной Европы, которая увидит лучшие снимки 2016 года.





Всего на конкурс свои работы прислали более 5 тысяч фотографов из 125 стран мира, победителями стали лишь 45 из них. Участвовали в конкурсе и 19 белорусов, однако их работы в финал не прошли.

— Чтобы выбрать лучших, жюри приезжает в Амстердам на две недели, — рассказывает куратор и менеджер выставки И Вэнь Ся (Yi Wen Hsia). — Они сидят в темном помещении и очень быстро отсматривают снимки, буквально по одному фото в секунду. И так — более 80 тысяч работ. Подписи к визуалу на этом этапе жюри не видит.





Таким образом, пройдя несколько этапов, определяются лучшие фотографии года — свидетельства времени, в котором мы живем.

— Очень много историй рассказывают о войне, проблеме беженцев, взаимодействии человека и природы, — поясняет И Вэнь Ся.

Победителем конкурса в этом году стал фотограф агентства Associated Press Бурхан Эзбилиджи, который заснял убийство российского посла Андрея Карлова на открытии выставки в Анкаре.





— Этот снимок был сделан случайно, — рассказывает о предыстории победителя И Вэнь Ся. — Фотограф жил неподалеку от галереи и даже не собирался приходить на выставку. В честь возобновления отношений между Россией и Турцией там как раз выступал посол России Андрей Карлов. Фотограф подошел ближе, подумав, что это может быть важно. В этот момент посла застрелили. Жюри, увидев снимки, было под впечатлением. Их выбрали победителем из-за того, что они действительно представляют наше время, а также за смелость и ответственность фотографа, который сделал целую серию.

Большинство победителей — профессионалы известных мировых изданий и информационных агентств, которые едут в другую страну, чтобы работать над темой. Однако, как отмечает куратор, в последнее время все большую силу и значение приобретают работы местных фотографов, которые видят проблему изнутри, а потому — более глубоко.





Самый молодой победитель Уалид Машхади из Сирии не планировал становиться фотографом. Просто когда началась война, он посчитал важным рассказывать людям о том ужасе, который происходит в его стране.

— Некоторые посетители выставки World Press Photo говорили, что все снимки у нас тяжелые, трагичные, и спрашивали, почему нет счастливых, веселых, радостных. На это Уалид, которому всего 21 год, ответил: «Я хотел бы снять детей, которые беззаботно бегают и играют. Но таких в Алеппо больше нет». Эти фото он сделал не для того, что получить награду. Уалид действительно хочет остановить войну. Поэтому для нас очень важно поддерживать таких фотографов, чтобы они могли присылать свои работы, а мы — информировать об этом весь мир.





По словам менеджера выставки И Вэнь Ся, в некоторых странах именно журналисты не позволяют молчать о проблемах, неудобных власти. Об этом, к примеру, свидетельствуют работы Даниэля Берагьюлока и Ноэля Селиса. На их фотографиях — убитые потребители наркотиков, заключенные в переполненной тюрьме.

— На Филиппинах был избран новый президент — Родриго Дутерте Роа.





Одним из его предвыборных обещаний была борьба с высокой преступностью. Также он сказал: «Когда стану президентом, убью всех наркоманов в стране», — вводит в контекст фотографий И Вэнь Ся. — Даниэль пробыл в стране 35 дней. За это время он видел 57 сцен с убитыми. В целом за 6 месяцев со дня избрания президента было убито около 7 тысяч человек. Даниэль рассказывал, как ночами журналисты фактически конкурируют с полицией, чтобы приехать на место убийство первым. Иначе их оттуда выгонят, и о произошедшем никто не узнает.





Другая фотография, на которую обратила внимание куратор, показывает городскую тюрьму в Маниле. Она была построена в 1950-х годах для 500 человек, но теперь в ней находится около 4 тысяч. Часто люди сами сдаются в полицию, потому что в тюрьме безопаснее: на улице их может убить полиция или «неизвестные» люди.





Продлится выставка до 24 мая. Адрес — улица Октябрьская, 16, культурное пространство ЦЭХ (второй этаж).