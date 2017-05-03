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Около 20 представлений включено в программу Минского форума уличных театров
04.05.2017 10:11 — Новости Культуры | БелТА
Фото из архива4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Минский форум уличных театров пройдет 7-8 мая в Верхнем городе белорусской столицы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.Фестиваль с 2013 года проходит в историческом центре Минска и бесплатно знакомит тысячи зрителей с многообразием жанров уличного и циркового искусства. В этом году в нем примут участие более 200 артистов из Беларуси, Германии, Польши, Приднестровья, Италии. За два дня минчане увидят около 20 представлений на трех площадках - у Ратуши, на арт-террасе и в каретном дворике.Так, 7 мая площадка в каретном дворике превратится в дворик цирковой - впервые весь день под открытым небом будут выступать цирковые коллективы со всей страны во главе с Белгосцирком. Это фактически фестиваль в фестивале. Ожидается премьерное выступление артистов минского театра EYE. Студия "Варгін" с батлейкой и народный театр Краснопольского центра культуры с программой "Народныя забавы" окунут зрителей в историческое прошлое белорусского уличного театра. Свои творческие достижения продемонстрирует студенческий театр университета культуры.В Минске выступит Teatr Pinezka из Познани, Андреа Феди - клоун Katastrofa из Ливорно, из Берлина приедут представители театра Dulce Compania, а также театра "Тук-тук!" из Тирасполя. Белорусское уличное и цирковое движение в этом году представят около 20 коллективов из Барановичей, Бреста, Витебска, Кобрина, Минска, Могилева, Орши.Организаторы Минского форума уличных театров - Мингорисполком, Национальный центр современных искусств Беларуси при поддержке Министерства культуры.Проект реализуется также при поддержке Польского института в Минске, посольств Германии и Италии в Беларуси, Международного театрально-культурного центра Славы Полунина, Национальной федерации уличных искусств Италии, Белорусского государственного цирка, ГУ "Минскконцерт".-0-
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Фестиваль с 2013 года проходит в историческом центре Минска и бесплатно знакомит тысячи зрителей с многообразием жанров уличного и циркового искусства. В этом году...
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