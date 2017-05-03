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Фотопроект "80+" открывается в Минске

04.05.2017 08:34 — Новости Культуры | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 4 мая состоится открытие фотопроекта "80+", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.Фотопроект посвящен людям, перешагнувшим 80-летний рубеж. Это фотоистория балерины, художника, писателя, инженера-строителя, отставного генерала, врача, ученого, учительниц истории и математики. Проект реализовывался на протяжении двух лет тремя фотографами - выпускниками Творческой студии-2015 при народном фотоклубе (НФК) "Минск" Натальей Путято, Ланой Красиковой, Андреем Козеко. Постепенно к ним присоединились новые авторы. Изменился и сам проект: его организаторы пришли к мнению, что нужны не только портреты, но и рассказ о жизни представителей поколения 20-30 годов прошлого века. Одна из главных задач фотопроекта - успеть запечатлеть людей, которые стали свидетелями самых страшных и самых ярких событий прошедшего века. Выставка в арт-гостиной "Высокае мѢста" (ул.Герцена, 2а) продлится до 28 мая.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Фотопроект посвящен людям, перешагнувшим 80-летний рубеж. Это фотоистория балерины, художника, писателя, инженера-строителя, отставного генерала, врача, ученого,...

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