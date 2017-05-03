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Выставка в Бресте познакомит с бытом и модой послевоенного города

04.05.2017 08:10 — Новости Культуры | БелТА  
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4 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Выставка из фондов Брестского областного краеведческого музея "Полвека без войны. Быт, стиль, мода" открывается 5 мая в выставочном зале юго-восточной казармы Брестской крепости, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный хранитель фондов музея Зоя Нерезько. Выставочный проект областного краеведческого музея и мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" посвящается 1000-летнему юбилею города и приурочен ко Дню Победы. Выставка разместится на площадях экспозиции "Музей войны - территория мира". Это уже второй совместный проект брестских музейщиков. "В крепости хорошие выставочные залы, у нас - богатые фонды. Поэтому интерес к сотрудничеству взаимный", - отметила Зоя Нерезько.Выставка "Полвека без войны. Быт, стиль, мода" основана на подлинных материалах из фондовых коллекций музея и предметах из частных коллекций брестчан. Всего здесь представлено более 300 предметов. Многие выставляются впервые. Это мебель, одежда и аксессуары, бытовая аудио- и видеотехника, фотографии и произведения изобразительного искусства, предметы быта, рассказывающие о жизни города во второй половине прошлого века.Экспозиция состоит из четырех разделов. Первые два рассказывают о моде и стиле в 1950-1960 годы. В двух следующих раскрываются основные тенденции жизни горожан, характерные детали быта в 1970-1980 годы. В каждом зале воссозданы фрагменты интерьеров городских квартир того времени. Предметы советской эпохи, представленные на выставке, отражают перемены, происходившие в обществе. "Сотрудники музея ведут целенаправленный сбор предметов. Особенно много их стало поступать после открытия в прошлом году постоянной исторической экспозиции музея. Много тогда людей откликнулись. Основная масса предметов - это последние поступления. Каждый предмет связан с тем или иным человеком, имеет свою историю", - сказала главный хранитель фондов.Выставка будет работать до середины сентября.-0-Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!
 
Теги: Брест
 
 
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Выставочный проект областного краеведческого музея и мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" посвящается 1000-летнему юбилею города и приурочен ко Дню...

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