﻿ ФОТОРЕПОРТАЖ: В Верхнем городе установили арт-инсталляции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Верхнем городе установили арт-инсталляции

04.05.2017 07:36 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Верхнем городе установили арт-инсталляции
С 1 по 10 мая в Верхнем городе можно увидеть  арт-инсталляции, которые появились в связи с проведением столичного фестиваля ландшафтной архитектуры и дизайна.Фото Оксаны Манчук
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 по 10 мая в Верхнем городе можно увидеть  арт-инсталляции, которые появились в связи с проведением столичного фестиваля ландшафтной архитектуры и дизайна.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
NaviBand в Киеве полиция будет охранять круглосуточно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика