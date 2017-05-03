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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Верхнем городе установили арт-инсталляции
04.05.2017 07:36 — Новости Культуры | БелТА
С 1 по 10 мая в Верхнем городе можно увидеть арт-инсталляции, которые появились в связи с проведением столичного фестиваля ландшафтной архитектуры и дизайна.Фото Оксаны Манчук
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С 1 по 10 мая в Верхнем городе можно увидеть арт-инсталляции, которые появились в связи с проведением столичного фестиваля ландшафтной архитектуры и дизайна.
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