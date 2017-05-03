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Долго ждали: фильм "Стражи галактики 2" вышел в прокат

04.05.2017 12:59 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Фантастический фильм "Стражи галактики 2" вышел в четверг в мировой и белорусский кинопрокат, а первые зрители уже спешат делиться отзывами на картину.

Первый фильм "Стражи галактики" вышел на экраны в 2014 году и стал одним из самых популярных фильмов о супергероях от Marvel. Кассовые сборы фантастической комедии перевалили за 773 миллиона долларов, а фанаты три года ждали продолжения сатирической истории.

Мировая премьера фильма "Стражи галактики 2" состоялась 4 мая, в этот же день вышла картина и в кинотеатрах Беларуси. Многие фанаты серии уже успели посмотреть киноновинку и вовсю делятся отзывами на фильм.

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