МИНСК, 4 мая — Sputnik. Фантастический фильм "Стражи галактики 2" вышел в четверг в мировой и белорусский кинопрокат, а первые зрители уже спешат делиться отзывами на картину.

Первый фильм "Стражи галактики" вышел на экраны в 2014 году и стал одним из самых популярных фильмов о супергероях от Marvel. Кассовые сборы фантастической комедии перевалили за 773 миллиона долларов, а фанаты три года ждали продолжения сатирической истории.

Мировая премьера фильма "Стражи галактики 2" состоялась 4 мая, в этот же день вышла картина и в кинотеатрах Беларуси. Многие фанаты серии уже успели посмотреть киноновинку и вовсю делятся отзывами на фильм.