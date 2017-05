Британский певец Стинг (настоящее имя Гордон Мэтью Томас Самнер), известный, помимо прочего, хитом Englishman in New York, выставил на продажу роскошную квартиру на берегах Гудзона. Цена двухэтажного пентхауса составит около $ 56 млн, сообщила в среду газета The Wall Street Journal (WSJ).



Певец Стинг. Фото: Reuters

Стинг с супругой Труди Стайлер приобрели квартиру у самого Центрального парка Нью-Йорка в 2008 году. Элитная недвижимость площадью 500 кв. м с двумя ванными комнатами и чудесным видом, открывающимся с высоты 16 и 17 этажей, обошлась паре в 27 миллионов долларов.

Затем в квартире был сделан изысканный ремонт: добавлены винтовые лестницы и камин в гостиной. «Нам выпал шанс создать уникальный дом для нашей семьи», — сообщила Стайлер в комментарии изданию.

По данным WSJ, решение о переезде было принято из-за того, что квартира у Центрального парка стала слишком тесна для большой семьи певца: 65-летний Стинг имеет шесть детей и четверых внуков.

За свою более чем 40-летнюю карьеру исполнитель получил более полусотни наград. В их число входит 16 статуэток Grammy, 25 наград American Music Awards, «Золотой Глобус» за песню к фильму «Кейт и Лео», одна награда MTV Music Awards.

Он трижды номинировался на «Оскар» в категории «Лучшая песня к фильму». Стинг также получил именную звезду славы на «Аллее славы» Голливуда.

Певец является командором ордена Британской Империи, кавалером французского ордена Искусств и литературы и обладателем американской почетной награды центра искусств им. Джона Кеннеди.