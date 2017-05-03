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"Феерию цветов" готовит для гродненцев Музей истории религии

04.05.2017 13:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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Отметить «День и ночь музеев» на новый лад решили в этом году в Музее истории религии. Во внутреннем дворике музея впервые в Гродно устроят фестиваль флористики «Феерия цветов». Увидеть результаты работы флористов и дизайнеров можно будет в течение трех дней — с 15.00 19 мая до 18.00 21 мая, сообщает hrodna.life.


Фото с сайта usefulplant.ru

Цветочное великолепие будут создавать 10 гродненских флористок. Для украшения дворика они используют как сезонные, так и экзотические цветы и другие растения. Также здесь можно будет увидеть композиции из стабилизированных цветов и стабилизированного мха, что сохраняют свежесть в течение многих лет, и сделать снимки в фотозонах.

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Торжественное открытие фестиваля запланировано на 19 мая 18.00.

 
Теги: Гродно
 
 
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Во внутреннем дворике музея впервые в Гродно устроят фестиваль флористики "Феерия цветов". Увидеть результаты работы флористов и дизайнеров можно будет в течение...

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