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Театры из Беларуси, России, Украины, Польши примут участие в "Славянских театральных встречах"
04.05.2017 15:02 — Новости Культуры | БелТА
4 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. В международном фестивале "Славянские театральные встречи", который пройдет в Гомеле 16-19 мая, примут участие театры из Беларуси, России, Украины и Польши. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь Гомельского областного драматического театра Владимир Ступинский. В город над Сожем приедут артисты Черниговского музыкально-драматического театра, Новгородского академического театра (Великий Новгород, Россия), театра Nicoli (Краков, Польша), театра города Стерлитамак (Республика Башкортостан, РФ) и Белорусского государственного театра юного зрителя. В качестве жюри в фестивале примут участие заслуженные мастера театрального искусства из Беларуси, России и Украины. В этом году форум пройдет под девизом "Театр - будущему". "Акцент будет сделан на постановки, созданные молодыми авторскими коллективами, артистами, режиссерами, художниками, а также имеющие целевую направленность для молодой зрительской аудитории", - рассказал Владимир Ступинский.В программе форума - семь спектаклей. В первый конкурсный день, 16 мая, зрители увидят сразу два спектакля. В полдень - в исполнении труппы Гомельского молодежного театра постановку "Оскар и розовая дама". Вечером, сразу после официального открытия фестиваля, "Комедию о несчастливом крестьянине, его жене Мелашке, еврее Давиде и Черте, который утратил смысл существования" покажут артисты Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Т.Шевченко. Днем позже польские актеры сыграют на сцене Гомельского драмтеатра спектакль без слов "Старая голубятня". В последующие дни две постановки представят российские театры: комедию "Не оставляйте женщину одну" и инсценировку "За черной кулисой или вперемежку с Пушкиным". Гомельский облдрамтеатр покажет собственную интерпретацию трагедии Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта", а артисты белорусского ТЮЗа - "Дикую охоту короля Стаха", психологический детектив по мотивам основоположника белорусского исторического романа Владимира Короткевича.Фестиваль "Славянские театральные встречи" вырос из содружества ведущих театров Черниговской, Гомельской и Брянской областей и впервые состоялся в 1989 году. За последнее время он значительно расширил свои границы за счет вовлечения в фестивальное движение ведущих театров ближнего и дальнего зарубежья. Его цель - творческое объединение театральных коллективов, укрепление традиций и продвижение новых тенденций белорусского театра, знакомство зрителей с шедеврами мирового и национального художественного наследия. Он ориентирован на восстановление общего театрального пространства.-0-
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В город над Сожем приедут артисты Черниговского музыкально-драматического театра, Новгородского академического театра (Великий Новгород, Россия), театра Nicoli...
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