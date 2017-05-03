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В музее военной истории открылась экспозиция "Знамя Победы"
04.05.2017 15:54 — Новости Культуры | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственном музее военной истории Беларуси 4 мая состоялось торжественное открытие ведущего экспозиционно-выставочного комплекса "Знамя Победы". Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.В рамках архитектурно-художественного решения создан комплекс, представляющий собой штурмовой флаг, водруженный на Рейхстаге 30 апреля 1945 года воинами 50-й гвардейской Сталинской дважды Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии. Одновременно в рамках экспозиционно-выставочного проекта "Мы победили!", состоящего из серии выставок, посвященных участию белорусского народа в Великой Отечественной войне и его вкладу в Великую Победу, состоялось открытие передвижной выставки "Помним. Гордимся!". Особенностью данного проекта является его народный характер. Музейные предметы, экспонаты выставок представлены не только из музейных фондов, но и переданы ветеранами Великой Отечественной войны, их детьми, внуками, правнуками из личных собраний, хранящихся дома. Таким образом, посетитель музея становится участником проекта, представляя на выставку соответствующие предметы (семейные реликвии военных лет). В дальнейшем эта выставка будет экспонироваться на музейных площадках павильона "Республика Беларусь" на Выставке достижений народного хозяйства и в музее МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве (Российская Федерация).-0-
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Музейные предметы, экспонаты выставок представлены не только из музейных фондов, но и переданы ветеранами Великой Отечественной войны, их детьми, внуками,...
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