Сотрудники кафе пообещали звезде бесплатную еду, а он за ней действительно пришел

В одном канадском кафе узнали, что неподалеку от них проходят съемки фильма с актером Лиамом Нисоном. Они решили использовать стандартный рекламный ход и объявили, что актер ест в их заведении бесплатно. Правда, ситуация получила нестандартное продолжение, потому что Нисон пришел и потребовал свою еду.



Лиам Нисон. Фото: Википедия

Мэтт Пруим, менеджер канадского кафе Big Star Sandwich Co., был крайне рад, когда узнал, что его любимый актер Лиам Нисон приехал в Ванкувер. Актер стал известным благодаря ролям в картинах «Список Шиндлера», «Звездные войны» и «Бэтмен: начало». В Ванкувере Нисон снимается в фильме Hard Powder.

Мэтту в голову пришла идея, как можно обратить внимание прохожих на свое заведение. Парень написал мелом на доске у входа в кафе: «Лиам Нисон ест здесь бесплатно». Не то чтобы Мэтт всерьез рассчитывал на встречу со своим кумиром, просто это казалось ему отличной шуткой. Фотографию доски с надписью менеджер запостил в инстаграме кафе.

Публикация от Big Star Sandwich Co. (@bigstarsandwich) Май 2 2017 в 11:10 PDT

«Когда услышал, что Лиам Нисон снимается в фильме в Даунтауне»

Надпись появилась в 11 утра, и кафе продолжало работать в своем обычном режиме. Директор кафе Алекс Джорден позже рассказал порталу The Huffington Post, что никто из сотрудников не думал, что Нисон действительно может заглянуть в заведение. Но вечером актер действительно пришел, шокировав сотрудников своим появлением.

Работник кафе Кайл как раз делал сэндвичи, когда услышал, как его коллега Сердж воскликнул: «Черт возьми!» Кайл собирался было отчитать его за ругань на рабочем месте, но не смог выговорить и слова, потому что увидел, что в кафе заходит Нисон. Актер сурово посмотрел на сотрудников и устрашающим голосом спросил: «Ну и где мой бесплатный сэндвич?!».

К сожалению, у Нисона не было времени, чтобы съесть свой бесплатный сэндвич — Лиам посетил Big Star Sandwich Co., чтобы просто поддержать шутку. Ну и сфотографироваться с сотрудниками на фоне надписи, конечно.

Публикация от Big Star Sandwich Co. (@bigstarsandwich) Май 2 2017 в 7:02 PDT