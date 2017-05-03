ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудники кафе пообещали звезде бесплатную еду, а он за ней действительно пришел

04.05.2017 16:00 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В одном канадском кафе узнали, что неподалеку от них проходят съемки фильма с актером Лиамом Нисоном. Они решили использовать стандартный рекламный ход и объявили, что актер ест в их заведении бесплатно. Правда, ситуация получила нестандартное продолжение, потому что Нисон пришел и потребовал свою еду.


Лиам Нисон. Фото: Википедия

Мэтт Пруим, менеджер канадского кафе Big Star Sandwich Co., был крайне рад, когда узнал, что его любимый актер Лиам Нисон приехал в Ванкувер. Актер стал известным благодаря ролям в картинах «Список Шиндлера», «Звездные войны» и «Бэтмен: начало». В Ванкувере Нисон снимается в фильме Hard Powder.

Мэтту в голову пришла идея, как можно обратить внимание прохожих на свое заведение. Парень написал мелом на доске у входа в кафе: «Лиам Нисон ест здесь бесплатно». Не то чтобы Мэтт всерьез рассчитывал на встречу со своим кумиром, просто это казалось ему отличной шуткой. Фотографию доски с надписью менеджер запостил в инстаграме кафе.

«Когда услышал, что Лиам Нисон снимается в фильме в Даунтауне»

Надпись появилась в 11 утра, и кафе продолжало работать в своем обычном режиме. Директор кафе Алекс Джорден позже рассказал порталу The Huffington Post, что никто из сотрудников не думал, что Нисон действительно может заглянуть в заведение. Но вечером актер действительно пришел, шокировав сотрудников своим появлением.

Работник кафе Кайл как раз делал сэндвичи, когда услышал, как его коллега Сердж воскликнул: «Черт возьми!» Кайл собирался было отчитать его за ругань на рабочем месте, но не смог выговорить и слова, потому что увидел, что в кафе заходит Нисон. Актер сурово посмотрел на сотрудников и устрашающим голосом спросил: «Ну и где мой бесплатный сэндвич?!».

К сожалению, у Нисона не было времени, чтобы съесть свой бесплатный сэндвич — Лиам посетил Big Star Sandwich Co., чтобы просто поддержать шутку. Ну и сфотографироваться с сотрудниками на фоне надписи, конечно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном канадском кафе узнали, что неподалеку от них проходят съемки фильма с актером Лиамом Нисоном. Они решили использовать стандартный рекламный ход и объявили,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В музее военной истории открылась экспозиция "Знамя Победы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика