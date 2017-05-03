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Вильнюс стал первой остановкой "Малой подорожной книжицы" Скорины в путешествии по Европе
04.05.2017 16:06 — Новости Культуры | БелТА
"Малая подорожная книжка" Франциска Скорины4 мая, Вильнюс /Корр. БЕЛТА/. В Вильнюсе в Национальном музее "Дворец великих князей литовских" сегодня состоялось торжественное открытие международного выставочного проекта "Дорогами Скорины с Белгазпромбанком", приуроченного к 500-летию белорусского книгопечатания, передает корреспондент БЕЛТА.Центральным экспонатом выставочного проекта стала "Малая подорожная книжица" из корпоративной коллекции Белгазпромбанка - единственный экземпляр книги в Беларуси. Это собрание предназначенных для путешественников церковных книг небольшого формата: "Псалтырь", "Часословец", "Шестидневич", "Соборник", акафисты, каноны. В одном переплете 18 книг, украшенных уникальными гравюрами, заставками и инициалами, девять из которых имеют послесловие самого Франциска Скорины.Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико подчеркнул, что в год 500-летия белорусского книгопечатания было вполне логично реализовать такой проект. "Более славного имени, чем Скорина, для Беларуси и, думаю, для Литвы тяжело найти. "Малая подорожная книжица" - это первая печатная книга, появившаяся в Великом княжестве Литовском и созданная уроженцем ВКЛ", - отметил он. Виктор Бабарико акцентировал внимание, что проект Белгазпромбанка подчеркивает глубокую связь, которая существует между всеми европейскими государствами, показывает историческую общность и единство культур стран Европы. "В XVI веке для того, чтобы быть интересным, ты обязательно должен был быть частью европейской культуры. Наш сегодняшний проект затронет не только Вильнюс, мы планируем презентовать его в Полоцке, Кракове, Праге, Падуе и, возможно, Калининграде. Завершится он осенью в Минске", - констатировал он.Экспозицию международного выставочного проекта дополняет "Книга Иова" Франциска Скорины 1517 года из фондов Национальной библиотеки Беларуси. "Книга Иова" стала вторым изданием, напечатанным Скориной в Праге. Предисловие и послесловие к изданию написаны на древнерусском языке, а основной текст библейской книги переведен первопечатником на церковнославянский язык в белорусской редакции. Сегодня в мире известно 12 экземпляров "Книги Иова", которые хранятся в России, Украине и Беларуси.Кроме того, экспозиция будет дополняться принимающей стороной, в частности, в Чехии планируется представление двух книг Франциска Скорины. Международный выставочный проект предполагает также организацию конференций, лекций, встреч. Интерес представляет и визит в виртуальную мастерскую первопечатника. Также гости могут посмотреть документальный фильм "Дорогами Скорины".Директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский подчеркнул, что нынешний год - необычный для двух стран, для общей культуры Беларуси и Литвы. "500 лет тому назад наш земляк Франциск Скорина из Полоцка издал первую печатную книгу. И для Скорины в то время это был непростой выбор. В современном мире его действия назвали бы, наверное, венчурным инновационным проектом, поскольку он делал совершенно необычные вещи, которые ломали каноны и традиции. Для Беларуси имя Франциска Скорины - это тот фундамент национальной культуры, на который мы сегодня опираемся", - заявил он. Роман Мотульский напомнил, что сейчас известно о существовании в мире 520 книг первопечатника, основная часть находится в России, Польше, Германии, Чехии, всего же экземплярами книг Скорины обладают около 50 стран.Проект "Дорогами Скорины с Белгазпромбанком" организован ОАО "Белгазпромбанк", Центром визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", Национальной библиотекой Беларуси, посольством Беларуси в Литве при участии Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Выставка в Вильнюсе будет проходить с 4 мая по 4 июня.-0-
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Центральным экспонатом выставочного проекта стала "Малая подорожная книжица" из корпоративной коллекции Белгазпромбанка - единственный экземпляр книги в...
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