ЕВС готовит санкции против России и Украины после истории с Самойловой

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Европейский вещательный союз планирует в июне объявить санкции против Украины и России из-за ситуации с участием певицы из РФ Юлии Самойловой в конкурсе "Евровидение-2017".



© Sputnik / Виктор Толочко Naviband: каждому артисту надо пройти через "Евровидение"

После ситуации с запретом въезда Самойловой в Украину и последующего отказа российского "Первого канала" от участия в "Евровидении-2017" организаторы шоу планируют объявить штрафные санкции в отношении обеих стран — однако лишь по завершении шоу этого года.

"С украинской точки зрения, правовая ситуация ясна, но с точки зрения Европейского вещательного союза (EBU), это нарушение устава", — заявил глава референтной группы "Евровидения" Франк-Дитер Фрайлинг немецкому порталу ZDF Heute .

Против России же санкции будут введены за то, что делегация страны не принимала участие в организационных встречах в Киеве. Примет решение о санкциях ЕВС после проведения "Евровидения-2017", о них будет объявлено 12 июня.

В действующих правилах "Евровидения" предусмотрен запрет для нарушившей правила страны участвовать в шоу на срок до трех лет.

Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом. В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а "Первый канал" принял решение отказаться от трансляции шоу.