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ЕВС готовит санкции против России и Украины после истории с Самойловой

04.05.2017 16:30 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Европейский вещательный союз планирует в июне объявить санкции против Украины и России из-за ситуации с участием певицы из РФ Юлии Самойловой в конкурсе "Евровидение-2017".

ЕВС готовит санкции против России и Украины после истории с Самойловой
© Sputnik / Виктор Толочко
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После ситуации с запретом въезда Самойловой в Украину и последующего отказа российского "Первого канала" от участия в "Евровидении-2017" организаторы шоу планируют объявить штрафные санкции в отношении обеих стран — однако лишь по завершении шоу этого года.

"С украинской точки зрения, правовая ситуация ясна, но с точки зрения Европейского вещательного союза (EBU), это нарушение устава", — заявил глава референтной группы "Евровидения" Франк-Дитер Фрайлинг немецкому порталу ZDF Heute.

Против России же санкции будут введены за то, что делегация страны не принимала участие в организационных встречах в Киеве. Примет решение о санкциях ЕВС после проведения "Евровидения-2017", о них будет объявлено 12 июня.

В действующих правилах "Евровидения" предусмотрен запрет для нарушившей правила страны участвовать в шоу на срок до трех лет.

Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом. В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а "Первый канал" принял решение отказаться от трансляции шоу.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению организаторов "Евровидения", обе страны в 2017-м нарушили устав конкурса.

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