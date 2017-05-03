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Факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины" будет презентовано в Минске в начале июля

04.05.2017 16:23 — Новости Культуры | БелТА  
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4 мая, Вильнюс /Корр. БЕЛТА/. Факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины" будет презентовано в Минске в начале июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский. "Накануне Дня Независимости мы презентуем в Минске широкой общественности 20-томное факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины". Мероприятие пройдет в Национальной библиотеке", - рассказал Роман Мотульский. По его словам, в ближайшие месяцы экземпляры издания будут переданы крупнейшим музеям и библиотекам мира. "Сегодня мы передадим в Национальную библиотеку Литвы очередные тома из факсимильного издания. И подобные презентации пройдут не только в ближайших европейских странах, но и в Китае (уже в конце мая), Казахстане, Израиле", - отметил директор Национальной библиотеки. Кроме того, "Книжное наследие Франциска Скорины" будет передано в региональные библиотеки Беларуси. Также Роман Мотульский проанонсировал проведение крупной международной конференции 15-16 июня в Праге, где также пройдет презентация книжного наследия Скорины. Директор Национальной библиотеки напомнил, что в настоящее время известно о существовании в мире 520 книг Франциска Скорины, основная их часть в России, Польше, Германии, Чехии. Около 50 стран обладают экземплярами книг первопечатника. В Беларуси находится 28 книг.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Накануне Дня Независимости мы презентуем в Минске широкой общественности 20-томное факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины". Мероприятие пройдет...

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