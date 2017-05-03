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Белорусские ценители искусства имеют возможность увидеть гравюры Рембрандта в Минске

04.05.2017 18:11 — Новости Культуры | БелТА  
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Белорусские ценители искусства имеют возможность увидеть гравюры Рембрандта в Минске
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ценители искусства имеют возможность увидеть оригинальные гравюры Рембрандта в Минске. Как сообщила журналистам на пресс-показе куратор выставки "Великий Рембрандт" Ольга Клип, это частная коллекция включает 69 гравюр известного во всем мире голландца, передает корреспондент БЕЛТА.По словам Ольги Клип, зрители имеют редкую возможность увидеть столько оригиналов великого Рембрандта на одной площадке. В экспозиции представлены гравюры, посвященные библейской тематике, жанровые сцены и портреты. Здесь можно наблюдать эволюцию мастера, поскольку представлены работы как раннего, так и позднего периода его творчества.Подлинность работ Рембрандта подтверждена "Сотбис". Это коллекция, много путешествующая по миру: работы выставлялись в Италии, Германии, Испании, Чили, Мексике.Познакомиться с коллекцией гравюр, доставленных из Рима, посетители Национального художественного музея Беларуси смогут с 5 мая по 3 июля.Как отметил генеральный директор музея Владимир Прокопцов, выставка приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) - голландский художник, крупнейший представитель золотого века голландской живописи.-0-
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Подлинность работ Рембрандта подтверждена "Сотбис". Это коллекция, много путешествующая по миру: работы выставлялись в Италии, Германии, Испании, Чили, Мексике.

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