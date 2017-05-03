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Брестская чулочка выпустила консервированные носки с белорусским орнаментом

04.05.2017 17:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пятая серия консервированных носков от Брестского чулочного комбината выйдет с белорусским орнаментом.

















Очередной выпуск сувенирной продукции получил название «Беларускiя шкарпэткi». Предприятие представило лимитированную серию светлых мужских и женских носков с белорусской вытинанкой.

Тираж новой серии — 3 тысячи банок с носками для мужчин (25 и 27 размер) и столько же — для женщин (23 и 25 размер).

Как на брестской «чулочке» вяжут белорусские этноноски

Ожидается, что новая продукция поступит в фирменные магазины «чулочки» через неделю, сообщил TUT.BY директор ОАО «Брестский чулочный комбинат» Сергей Жевнерович.

Ранее предприятие выпускало серии, посвященные 8 марта, 23 февраля, 1 апреля и 9 мая.

 
 
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Тираж новой серии - 3 тысячи банок с носками для мужчин и столько же - для женщин.

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