Брестская чулочка выпустила консервированные носки с белорусским орнаментом

Пятая серия консервированных носков от Брестского чулочного комбината выйдет с белорусским орнаментом.



































Очередной выпуск сувенирной продукции получил название «Беларускiя шкарпэткi». Предприятие представило лимитированную серию светлых мужских и женских носков с белорусской вытинанкой.

Тираж новой серии — 3 тысячи банок с носками для мужчин (25 и 27 размер) и столько же — для женщин (23 и 25 размер).

Ожидается, что новая продукция поступит в фирменные магазины «чулочки» через неделю, сообщил TUT.BY директор ОАО «Брестский чулочный комбинат» Сергей Жевнерович.

Ранее предприятие выпускало серии, посвященные 8 марта , 23 февраля , 1 апреля и 9 мая .