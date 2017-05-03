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Заслуженные танцевальные коллективы Беларуси летом отправятся в турне по городам мира

04.05.2017 21:16 — Новости Культуры | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженные танцевальные коллективы Беларуси летом отправятся в турне по городам мира, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.Цикл выступлений Белорусского государственного заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" с новой программой "Мы - беларусы" и заслуженного коллектива Государственного ансамбля танца Беларуси с новой музыкально-хореографической программой "Спадчына" пройдет в городах мира во время акции Belarus Day ("Беларускі Дзень"). Инициатива проведения такого ежегодного мероприятия по случаю Дня Независимости Беларуси прозвучала на пятом Всебелорусском народном собрании.По планам, ансамбль "Хорошки" выступит 23 июня в Киеве (Украина), 27 июня в Варшаве (Польша), 29 июня в Берлине (Германия), 1 июля в Лионе (Франция), 4 июля в Праге (Чехия), 6 июля в Будапеште (Венгрия), 8 июля в Бледе (Словения), 10 июля в Кощице (Словакия) и 12 июля в Белграде (Сербия).Выступления Государственного ансамбля танца Беларуси, планируется, пройдут в странах Балтии по маршруту: Таллинн (Эстония) - 17 июля, Рига (Латвия) - 19 июля, Вильнюс (Литва) - 20 июля.Выступления известных белорусских коллективов организовали Министерство культуры совместно с Министерством иностранных дел при содействии посольств Беларуси за рубежом.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Выступления Государственного ансамбля танца Беларуси, планируется, пройдут в странах Балтии по маршруту: Таллинн (Эстония) - 17 июля, Рига (Латвия) - 19 июля, Вильнюс...

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