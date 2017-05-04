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Логотип к 1000-летию Бреста согласован и официально утвержден

05.05.2017 07:18 — Новости Культуры | Tut.by  
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Художница Анна Редько, автор логотипа, разработает 6 вариантов графической эмблемы города. Они будут касаться различных сфер городской жизни, среди которых спорт, культура, история, пишет «Брестская газета».


Логотип будут использовать при подготовке печатных изданий, рекламных материалов, оформлении мероприятий, посвященных празднованию юбилея Бреста. Логотип согласован и утвержден городским Советом депутатов в среду 3 мая. Председатель Брестского горисполкома и одновременно председатель конкурсной комиссии Александр Рогачук поздравил победительницу конкурса с победой.

Также за оригинальность творческого решения был отмечен еще один графический знак — художников Геннадия и Алины Вяль. За основу логотипа взят белорусский орнамент, отражающий аутентичность нашей культуры. Авторы награждены поощрительным призом.

 
Теги: Брест
 
 
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Логотип будут использовать при подготовке печатных изданий, рекламных материалов, оформления мероприятий, посвященных празднованию юбилея Бреста.

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