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Логотип к 1000-летию Бреста согласован и официально утвержден
05.05.2017 07:18 — Новости Культуры | Tut.by
Художница Анна Редько,
Логотип будут использовать при подготовке печатных изданий, рекламных материалов, оформлении мероприятий, посвященных празднованию юбилея Бреста. Логотип согласован и утвержден городским Советом депутатов в среду 3 мая. Председатель Брестского горисполкома и одновременно председатель конкурсной комиссии Александр Рогачук поздравил победительницу конкурса с победой.
Также за оригинальность творческого решения был отмечен еще один графический знак — художников Геннадия и Алины Вяль. За основу логотипа взят белорусский орнамент, отражающий аутентичность нашей культуры. Авторы награждены поощрительным призом.
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Логотип будут использовать при подготовке печатных изданий, рекламных материалов, оформления мероприятий, посвященных празднованию юбилея Бреста.
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