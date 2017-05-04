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В Дятловском районе возрождают уникальные традиции славянского обряда "Юрье"

05.05.2017 08:21 — Новости Культуры | БелТА  
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5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Старинный обряд "Юрье" возрождают жители деревни Охоново в Дятловском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.Стародавний земледельческий праздник в честь покровителя крестьянской нивы и домашних животных Святого Юрия жители Охоново празднуют испокон веков и почитают как "вторую Пасху". Местные готовятся к нему заранее: рушниками и цветами украшают кресты на улицах в деревне, готовят колбасы, пироги, блины, сыр и другие угощения, чтобы обменяться с односельчанами и угостить приезжих. Ближе к вечеру 5 мая все собираются вместе и с народным фольклорным ансамблем идут по селу, останавливаясь у крестов, чтобы в обрядовых песнях попросить у Святого Юрия заступничества - богатого урожая, хорошей погоды, крепкого здоровья, счастья, добробыта. Если в первый день "Юрье" встречают, то 6 мая - провожают, собираясь вновь на краю деревни. В этот день принято выгонять скотину в поле с помощью освященной вербы и сеять летние сорта огурцов. В празднике участвуют и стар, и млад.Охоновский обряд отличается локальными особенностями – кроме традиционной тематики земледелия и животноводства он включает в себя свадебные элементы: обход молодоженов, повенчавшихся в течение года. Участники обряда подходят к их дому и поют величальную песню молодой жене. Та же одаривает юрьевцев гостинцами и перекидывает через забор тканый пояс, мелкие кусочки которого считаются потом оберегами. В этом году гостей в деревне ждут две молодые пары. Кроме этого, охоновцы на Юрье поют уникальные песни на белорусском языке, очень сложные для запоминания, которые не знают даже в соседних деревнях. Аутентичный обряд из Охоново был первым элементом нематериального культурного наследия в Гродненской области, который занесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. -0-
 
Теги: Гродно
 
 
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Стародавний земледельческий праздник в честь покровителя крестьянской нивы и домашних животных Святого Юрия жители Охоново празднуют испокон веков и почитают...

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