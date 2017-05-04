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Хоровой праздник "Спявай, мая сталіца!" посвящен Дню Победы и 950-летию Минска
05.05.2017 08:44 — Новости Культуры | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 5-6 мая состоится хоровой праздник "Спявай, мая сталіца!", посвященный Дню Победы и 950-летию города, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.Так, 5 мая в 18.00 в концертном зале Белорусской государственной филармонии начнется концерт хоровой музыки, который объединит ведущие детские и молодежные хоровые коллективы и оркестры столицы. На одной сцене выступят лауреаты международных и республиканских конкурсов: хоры детских школ искусств Минска, Минского государственного музыкального колледжа имени М.И. Глинки, сводный детский хор города Минска (художественный руководитель Алексей Снитко), оркестр русских народных инструментов Белорусской государственной академии музыки (дирижер Владимир Черников).6 мая года с 14.00 до 17.00 в торговом центре "Столица" пройдет концерт-фестиваль народных хоровых коллективов города Минска. В концертной программе примут участие народный хор Минского государственного музыкального колледжа имени М.И.Глинки, народные хоровые коллективы детских школ искусств города, учреждений общего среднего и дополнительного образования (ансамбль "Медунiца" СШ №11 Минска, ансамбль белорусской песни "Цернічка" Культурно-спортивного центра Минского отделения БЖД, фольклорный ансамбль "Святкi" Центра дополнительного образования детей и молодежи "Золак", ансамбль "ФолкРада" детской музыкальной школы искусств №17, ансамбль "Жалейка" Центра технического и художественного творчества детей и молодежи "Зорка" и др.).В программе хорового праздника - обработки народных песен, произведения белорусских и российских композиторов.Мероприятие организовано Минским государственным музыкальным колледжем имени М.И. Глинки при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома.-0-
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В программе хорового праздника - обработки народных песен, произведения белорусских и российских композиторов.
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