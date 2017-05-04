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Морской лев в зоопарке Сент-Луиса словно под гипнозом следовал за телефоном посетителя

05.05.2017 10:06 — Новости Культуры | Tut.by  
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Необычные игры морского льва с телефоном одного из посетителей зоопарка Сент-Луиса попали на видео.

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Открыть/скачать видео (4.39 МБ)

Посетители зоопарка в Сент-Луисе стали свидетелями необычной игры морского льва. Тот, словно загипнотизированный, следовал за мобильным телефоном одного из гостей. По словам автора видео, зверь проявлял изрядный интерес к проходящим мимо людям.

 
 
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Необычные игры морского льва с телефоном одного из посетителей зоопарка Сент-Луиса попали на видео.

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