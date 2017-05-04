ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НББ передала в дар комплекты факсимильного "Книжного наследия Франциска Скорины" библиотекам Литвы

05.05.2017 10:33 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
НББ передала в дар комплекты факсимильного "Книжного наследия Франциска Скорины" библиотекам Литвы
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси передала в дар комплекты факсимильного издания "Книжное наследие Франциска Скорины" библиотекам Литвы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в НББ.В Национальной библиотеке Литвы имени М. Мажвидаса 4 мая состоялся круглый стол "Франциск Скорина. 500-летие книгопечатания в Беларуси и Литве", где директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский провел презентацию и передал в дар комплекты факсимильного издания "Книжное наследие Франциска Скорины" Национальной библиотеке Литвы имени М. Мажвидаса, библиотеке Академии наук Литвы имени Врублевских, библиотеке Вильнюсского университета и библиотеке Вильнюсской гимназии имени Ф.Скорины. Руководители и представители литовских библиотек выразили слова благодарности за ценный подарок банку БелВЭБ и Национальной библиотеке Беларуси, которые являются инициаторами и основными исполнителями общенационального издательского проекта "Книжное наследие Франциска Скорины".Проект по факсимильному переизданию книжного наследия Франциска Скорины стартовал в 2013 году: 22 апреля между Национальной библиотекой Беларуси и Банком БелВЭБ было подписано соглашение о реализации программы по факсимильному изданию книг Франциска Скорины. Это соглашение позволило объединить потенциал двух организаций для достижения общей цели - собрать электронные копии рассредоточенных по всему миру экземпляров изданий Франциска Скорины и воссоздать их к 2017 году в виде единой коллекции факсимильных изданий."С момента подписания соглашения каждый из соорганизаторов - НББ и Банк БелВЭБ - действуя совместно, стремились наиболее эффективно использовать свой потенциал для достижения цели. Как итог, в 2017-м - в год празднования 500-летия белорусского книгопечатания - программа, рассчитанная на пятилетний срок, подходит к завершению", - отметили в библиотеке.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект по факсимильному переизданию книжного наследия Франциска Скорины стартовал в 2013 году: 22 апреля между Национальной библиотекой Беларуси и Банком БелВЭБ...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Морской лев в зоопарке Сент-Луиса словно под гипнозом следовал за телефоном посетителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика