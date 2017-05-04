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НББ передала в дар комплекты факсимильного "Книжного наследия Франциска Скорины" библиотекам Литвы
05.05.2017 10:33 — Новости Культуры | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси передала в дар комплекты факсимильного издания "Книжное наследие Франциска Скорины" библиотекам Литвы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в НББ.В Национальной библиотеке Литвы имени М. Мажвидаса 4 мая состоялся круглый стол "Франциск Скорина. 500-летие книгопечатания в Беларуси и Литве", где директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский провел презентацию и передал в дар комплекты факсимильного издания "Книжное наследие Франциска Скорины" Национальной библиотеке Литвы имени М. Мажвидаса, библиотеке Академии наук Литвы имени Врублевских, библиотеке Вильнюсского университета и библиотеке Вильнюсской гимназии имени Ф.Скорины. Руководители и представители литовских библиотек выразили слова благодарности за ценный подарок банку БелВЭБ и Национальной библиотеке Беларуси, которые являются инициаторами и основными исполнителями общенационального издательского проекта "Книжное наследие Франциска Скорины".Проект по факсимильному переизданию книжного наследия Франциска Скорины стартовал в 2013 году: 22 апреля между Национальной библиотекой Беларуси и Банком БелВЭБ было подписано соглашение о реализации программы по факсимильному изданию книг Франциска Скорины. Это соглашение позволило объединить потенциал двух организаций для достижения общей цели - собрать электронные копии рассредоточенных по всему миру экземпляров изданий Франциска Скорины и воссоздать их к 2017 году в виде единой коллекции факсимильных изданий."С момента подписания соглашения каждый из соорганизаторов - НББ и Банк БелВЭБ - действуя совместно, стремились наиболее эффективно использовать свой потенциал для достижения цели. Как итог, в 2017-м - в год празднования 500-летия белорусского книгопечатания - программа, рассчитанная на пятилетний срок, подходит к завершению", - отметили в библиотеке.-0-
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Проект по факсимильному переизданию книжного наследия Франциска Скорины стартовал в 2013 году: 22 апреля между Национальной библиотекой Беларуси и Банком БелВЭБ...
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