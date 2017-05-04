На финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который состоится 13 мая, продан последний билет, сообщает телеканал «112 Украина».





Организаторы конкурса сообщила, что последние билеты в фан-зону были раскуплены за считанные часы.

При этом в продаже по-прежнему есть билеты на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая (во время второго из них выступит белорусская группа NaviBand), а также на вечернюю и дневную репетиции финала конкурса.