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В Киеве продали последний билет на финал "Евровидения-2017"

05.05.2017 10:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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На финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который состоится 13 мая, продан последний билет, сообщает телеканал «112 Украина».


Организаторы конкурса сообщила, что последние билеты в фан-зону были раскуплены за считанные часы.

При этом в продаже по-прежнему есть билеты на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая (во время второго из них выступит белорусская группа NaviBand), а также на вечернюю и дневную репетиции финала конкурса.

 
 
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На финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017", который состоится 13 мая, продан последний билет, сообщает телеканал "112 Украина".

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