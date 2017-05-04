|
В Киеве продали последний билет на финал "Евровидения-2017"
05.05.2017 10:46 — Новости Культуры | Tut.by
На финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017», который состоится 13 мая, продан последний билет,
Организаторы конкурса сообщила, что последние билеты в фан-зону были раскуплены за считанные часы.
При этом в продаже по-прежнему есть билеты на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая (во время второго из них
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017", который состоится 13 мая, продан последний билет, сообщает телеканал "112 Украина".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии