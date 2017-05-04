В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На финал "Евровидения" продали последний билет При этом еще можно приобрести билеты на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая, на генеральные репетиции полуфиналов, а также на вечернюю и дневную репетиции...

5 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Все билеты на финальное шоу "Евровидения-2017", которое состоится 13 мая, проданы. Последняя часть билетов в фан-зону на финал песенного конкурса была раскуплена за считанные часы.При этом еще можно приобрести билеты на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая, на генеральные репетиции полуфиналов, а также на вечернюю и дневную репетиции финала.Все шоу "Евровидения-2017" будут проходить в Международном выставочном центре в Киеве. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.-0-