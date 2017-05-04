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На финал "Евровидения" продали последний билет

05.05.2017 11:19 — Новости Культуры | БелТА  
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5 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Все билеты на финальное шоу "Евровидения-2017", которое состоится 13 мая, проданы. Последняя часть билетов в фан-зону на финал песенного конкурса была раскуплена за считанные часы.При этом еще можно приобрести билеты на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая, на генеральные репетиции полуфиналов, а также на вечернюю и дневную репетиции финала.Все шоу "Евровидения-2017" будут проходить в Международном выставочном центре в Киеве. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.-0-
 
 
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При этом еще можно приобрести билеты на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая, на генеральные репетиции полуфиналов, а также на вечернюю и дневную репетиции...

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В Киеве продали последний билет на финал "Евровидения-2017"
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