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Анатолий Ярмоленко споет "Вы шуміце, бярозы" с музыкой не Ханка
05.05.2017 13:09 — Новости Культуры | Tut.by
Анатолий Ярмоленко принял предложение композитора Марка Тайтлера исполнить его версию советского шлягера «Вы шуміце, бярозы».
В конце апреля композитор Эдуард Ханок официально
Этот запрет, по мнению Эдуарда Ханка, нанесет серьезный удар по репертуару певцов. Так, в частности, исполнение любимых публикой песен становится невозможным на скором «Славянском базаре».
Однако ныне живущий в США композитор Марк Тайтлер (музыкальное образование получивший, кстати, в Минске) нашел выход. Он обратился к Анатолию Ярмоленко через фейсбук с предложением: «Хотелось бы предложить Вашему вниманию авторское исполнение моей версии песни на стихи народного поэта Нила Гилевича. Если Вам понравится мое понимание легендарных стихов, буду рад, если Вы возьмете ее в свой репертуар».
К обращению композитор прикрепил ссылку на песню с новой музыкой.
На следующий день Анатолий Ярмоленко также через фейсбук дал ответ композитору с обещанием «донести это слушателям».
В свое время песня «Вы шуміце, бярозы» сделала Ярмоленко известным не только в Беларуси, но и во всем Советском Союзе.
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Анатолий Ярмоленко принял предложение композитора Марка Тайтлера исполнить его версию советского шлягера "Вы шуміце, бярозы".
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