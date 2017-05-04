ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анатолий Ярмоленко споет "Вы шуміце, бярозы" с музыкой не Ханка

05.05.2017 13:09 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Анатолий Ярмоленко принял предложение композитора Марка Тайтлера исполнить его версию советского шлягера «Вы шуміце, бярозы».


Анатоль Ярмоленко. Фото с сайта gorodgomel.by

В конце апреля композитор Эдуард Ханок официально запретил Анатолию Ярмоленко и Ядвиге Поплавской исполнять песни, автором музыки которых он является. Основная причина — нарушение певцами, по словам Ханка, авторского права композитора (в частности, права на имя). И хотя позднее Ханок решил не подавать в суд, в стоп-листе все равно осталась визитная карточка «Сябров» — песня «Вы шуміце, бярозы» на стихи Нила Гилевича.

Этот запрет, по мнению Эдуарда Ханка, нанесет серьезный удар по репертуару певцов. Так, в частности, исполнение любимых публикой песен становится невозможным на скором «Славянском базаре».

Однако ныне живущий в США композитор Марк Тайтлер (музыкальное образование получивший, кстати, в Минске) нашел выход. Он обратился к Анатолию Ярмоленко через фейсбук с предложением: «Хотелось бы предложить Вашему вниманию авторское исполнение моей версии песни на стихи народного поэта Нила Гилевича. Если Вам понравится мое понимание легендарных стихов, буду рад, если Вы возьмете ее в свой репертуар».

К обращению композитор прикрепил ссылку на песню с новой музыкой.

На следующий день Анатолий Ярмоленко также через фейсбук дал ответ композитору с обещанием «донести это слушателям».

В свое время песня «Вы шуміце, бярозы» сделала Ярмоленко известным не только в Беларуси, но и во всем Советском Союзе.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

ОПРОС

Песня "Вы шуміце, бярозы": какой вариант вам нравится больше?

  •  

159 голосов

Результаты

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анатолий Ярмоленко принял предложение композитора Марка Тайтлера исполнить его версию советского шлягера "Вы шуміце, бярозы".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
На финал "Евровидения" продали последний билет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика