Анатолий Ярмоленко принял предложение композитора Марка Тайтлера исполнить его версию советского шлягера «Вы шуміце, бярозы».



Анатоль Ярмоленко. Фото с сайта gorodgomel.by

В конце апреля композитор Эдуард Ханок официально запретил Анатолию Ярмоленко и Ядвиге Поплавской исполнять песни, автором музыки которых он является. Основная причина — нарушение певцами, по словам Ханка, авторского права композитора (в частности, права на имя). И хотя позднее Ханок решил не подавать в суд , в стоп-листе все равно осталась визитная карточка «Сябров» — песня «Вы шуміце, бярозы» на стихи Нила Гилевича.

Этот запрет, по мнению Эдуарда Ханка, нанесет серьезный удар по репертуару певцов. Так, в частности, исполнение любимых публикой песен становится невозможным на скором «Славянском базаре».

Однако ныне живущий в США композитор Марк Тайтлер (музыкальное образование получивший, кстати, в Минске) нашел выход. Он обратился к Анатолию Ярмоленко через фейсбук с предложением: «Хотелось бы предложить Вашему вниманию авторское исполнение моей версии песни на стихи народного поэта Нила Гилевича. Если Вам понравится мое понимание легендарных стихов, буду рад, если Вы возьмете ее в свой репертуар».

К обращению композитор прикрепил ссылку на песню с новой музыкой.

На следующий день Анатолий Ярмоленко также через фейсбук дал ответ композитору с обещанием «донести это слушателям».

В свое время песня «Вы шуміце, бярозы» сделала Ярмоленко известным не только в Беларуси, но и во всем Советском Союзе.

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