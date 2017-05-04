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Беларусь и Азербайджан намерены теснее развивать культурное сотрудничество

05.05.2017 13:30 — Новости Культуры | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Азербайджан намерены развивать культурное сотрудничество. Вопросы более тесного взаимодействия в сфере культуры обсудили сегодня заместитель министра культуры Беларуси Василий Черник с руководством Министерства культуры и туризма Азербайджана, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минкультуры Беларуси. Василий Черник принимает участие в работе IV Всемирного форума межкультурного диалога в Баку. На встрече стороны рассмотрели пути активизации двустороннего культурного сотрудничества, вопросы содействия развитию инвестиционного сотрудничества в сфере культуры, возможности участия белорусских творческих коллективов в фестивалях на территории Азербайджана, обучения азербайджанских студентов в учреждениях высшего образования в сфере культуры, а также проблемные вопросы и опыт поддержки театров, музеев, творческих коллективов. Инициатива белорусской стороны об организации гастролей коллективов республики в Азербайджане нашла поддержку азербайджанского Министерства культуры и туризма.IV Всемирный форум межкультурного диалога, который проходит 5-6 мая в Баку, является традиционным ежегодным мероприятием. Его организаторами выступают Министерство культуры и туризма Азербайджана в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, ВТООН, ФАО, Советом Европы и ИСЕСКО. В рамках форума запланировано проведение встречи министров культуры и туризма различных стран мира, руководителей высокого уровня международных организаций, действующих в финансовой, экономической, политической, культурной и социальной сферах.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Василий Черник принимает участие в работе IV Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

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