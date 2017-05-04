Путешествие на миллион долларов. Через Беларусь пройдет экспедиция на китайских внедорожниках

Польский путешественник Яцек Палкевич презентовал в Минске свой новый проект «Великий шелковый путь — 2017». Его группа проложит маршрут от Китая до Польши через Беларусь. Кроме этого, за 2 месяца экспедиция посетит еще 4 страны: Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан и Россию. Зачем возрождать этот маршрут, а также когда и где экспедиция остановится в Беларуси — в материале TUT.BY.



Яцек Палкевич. Фото: социальные сети

Журналисту Яцеку Палкевичу 74 года. За 40 лет своих путешествий он побывал в разных экстремальных экспедициях: ходил верхом на верблюдах через пустыни, на полюс холода — на оленьих упряжках, в качестве добровольной жертвы кораблекрушения переплыл Атлантический океан. Проект «Великий шелковый путь» на фоне предыдущих путешествий станет более комфортным. Палкевич планирует за два месяца ознакомиться с культурой семи стран — от Китая до Польши и будет ежедневно об этом рассказывать вместе со своей группой. Путешественник хочет таким образом привлечь внимание к маршруту как к всеобщему историческому наследию.

Миллион долларов и проект для Китая

Старт экспедиции запланирован на 18 августа. С 24 по 27 сентября Палкевич будет знакомиться с достопримечательностями Гомеля, Минска и Бреста.

«Это будет большой международный стимул, и это развитие туризма для Беларуси. Я надеюсь, мы привлечем туристов, которые воспользуются безвизовым режимом и прилетят в Беларусь, чтобы посетить места нашей экспедиции», — уверен Палкевич.

Путешественник признается, что больше всего проект интересен Китаю. Все-таки этот маршрут связывал Восток с Западом в древности и в средние века.

«Я считаю этот бренд (Великий шелковый путь. — Прим. TUT.BY) сегодня значим не меньше "Кока-Колы" или "Макдональдса"», — говорит Палкевич. Путешествуя, он слышал не раз, как маршрут ассоциировали с Марко Поло, да и экономическая китайская инициатива «Один пояс и один путь» Палкевичу тоже нравится. Поэтому возрождение пути он считает резонным.



Яцек Палкевич. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этот раз Палкевич выбрал более комфортное путешествие. Жить команда будет в гостиницах. Из Китая до Польши экспедиция в составе 12 человек, а также китайская съемочная группа будет добираться на китайских внедорожниках. Марку машин пока не знает даже сам Палкевич, но за путешествие по дорогам в России не переживает.

— Эти машины не самые лучшие в мире, я понимаю, но у нас будут технические поддержки.

Спонсоров достаточно, но главный партнер — Китай. Палкевич признается, что экспедиция стоит почти миллион долларов.

Одна женщина в группе и поддержка чиновников

Палкевич выступает в роли руководителя, а 12 его подчиненных будут писать тексты о путешествии, фотографировать, делать видео, транслировать это все в социальных сетях. В команде, кстати, работает только одна девушка.

«Ну как тут без женщины. Она же и внимание уделяет всем больше. Умная, будет заниматься пиаром», — рассказывает Яцек Палкевич.



Яцек Палкевич. Фото: podroze.onet.pl

В каждой стране вместе с экспедицией будет работать местный журналист. Газету для сотрудничества в Беларуси подбирают и уже общались на эту тему с представителями из МИДа и Министерства спорта и туризма. Кстати, предложить какие-то места для посещения экспедицией чиновники тоже могут. Но, по словам Палкевича, они будут придерживаться своего маршрута.

Поддержка от властей у путешественников есть практически в каждом регионе.

— Есть патронаты практически во всех странах, нужна такая почетная поддержка, не финансовая. Местные власти сами спрашивают, чем нужно помочь. В России официально нет этого патроната, но неофициально они дали слово, что помогут, чем нужно.

Такую почетную поддержку Палкевич уже получил от UNESCO. В Беларуси ему помогает МИД и Министерство спорта и туризма. Встретили гостя тоже с достоинством — от польского посольства Палкевича поселили в Double Tree by Hilton в центре Минска.



Яцек Палкевич. Фото: 24.kg

Конкретного формата у проекта тоже нет. Новости об экспедиции будут публиковать в социальных сетях, а интернет называют главным информационным источником. Например, уже создан канал на Youtubе и страница в Facebook. Также на обратном пути проведут фотовыставку. Книгу об этом маршруте Палкевич писать пока не намерен, говорит, что это отнимает полжизни. Хотя и называет «Великий шелковый путь» своим самым масштабным путешествием за всю жизнь.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY