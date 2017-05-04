|
Путешествие на миллион долларов. Через Беларусь пройдет экспедиция на китайских внедорожниках
05.05.2017 13:40 — Новости Культуры | Tut.by
Польский путешественник Яцек Палкевич презентовал в Минске свой новый проект «Великий шелковый путь — 2017». Его группа проложит маршрут от Китая до Польши через Беларусь. Кроме этого, за 2 месяца экспедиция посетит еще 4 страны: Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан и Россию. Зачем возрождать этот маршрут, а также когда и где экспедиция остановится в Беларуси — в материале TUT.BY.
Журналисту Яцеку Палкевичу 74 года. За 40 лет своих путешествий он побывал в разных экстремальных экспедициях: ходил верхом на верблюдах через пустыни, на полюс холода — на оленьих упряжках, в качестве добровольной жертвы кораблекрушения переплыл Атлантический океан. Проект «Великий шелковый путь» на фоне предыдущих путешествий станет более комфортным. Палкевич планирует за два месяца ознакомиться с культурой семи стран — от Китая до Польши и будет ежедневно об этом рассказывать вместе со своей группой. Путешественник хочет таким образом привлечь внимание к маршруту как к всеобщему историческому наследию.
Миллион долларов и проект для Китая
Старт экспедиции запланирован на 18 августа. С 24 по 27 сентября Палкевич будет знакомиться с достопримечательностями Гомеля, Минска и Бреста.
«Я считаю этот бренд (Великий шелковый путь. — Прим. TUT.BY) сегодня значим не меньше "Кока-Колы" или "Макдональдса"», — говорит Палкевич. Путешествуя, он слышал не раз, как маршрут ассоциировали с Марко Поло, да и экономическая китайская инициатива «Один пояс и один путь» Палкевичу тоже нравится. Поэтому возрождение пути он считает резонным.
В этот раз Палкевич выбрал более комфортное путешествие. Жить команда будет в гостиницах. Из Китая до Польши экспедиция в составе 12 человек, а также китайская съемочная группа будет добираться на китайских внедорожниках. Марку машин пока не знает даже сам Палкевич, но за путешествие по дорогам в России не переживает.
— Эти машины не самые лучшие в мире, я понимаю, но у нас будут технические поддержки.
Спонсоров достаточно, но главный партнер — Китай. Палкевич признается, что экспедиция стоит почти миллион долларов.
Одна женщина в группе и поддержка чиновников
Палкевич выступает в роли руководителя, а 12 его подчиненных будут писать тексты о путешествии, фотографировать, делать видео, транслировать это все в социальных сетях. В команде, кстати, работает только одна девушка.
В каждой стране вместе с экспедицией будет работать местный журналист. Газету для сотрудничества в Беларуси подбирают и уже общались на эту тему с представителями из МИДа и Министерства спорта и туризма. Кстати, предложить какие-то места для посещения экспедицией чиновники тоже могут. Но, по словам Палкевича, они будут придерживаться своего маршрута.
Поддержка от властей у путешественников есть практически в каждом регионе.
— Есть патронаты практически во всех странах, нужна такая почетная поддержка, не финансовая. Местные власти сами спрашивают, чем нужно помочь. В России официально нет этого патроната, но неофициально они дали слово, что помогут, чем нужно.
Такую почетную поддержку Палкевич уже получил от UNESCO. В Беларуси ему помогает МИД и Министерство спорта и туризма. Встретили гостя тоже с достоинством — от польского посольства Палкевича поселили в Double Tree by Hilton в центре Минска.
Конкретного формата у проекта тоже нет. Новости об экспедиции будут публиковать в социальных сетях, а интернет называют главным информационным источником. Например, уже создан
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польский путешественник Яцек Палкевич презентовал в Минске свой новый проект "Великий шелковый путь - 2017". Его группа проложит маршрут от Китая до Польши через...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии